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Merkez Bankası faiz artıracak mı? Yapay zekanın tahmini ekonomistlerden farklı - Son Dakika

Merkez Bankası faiz artıracak mı? Yapay zekanın tahmini ekonomistlerden farklı

Son Güncelleme: 26.10.2023 12:35

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını bugün açıklayacak. Ekonomistler 500 baz puanlık bir artış bekliyor. Merkez'in nasıl bir hamle yapacağı yapay zekaya da soruldu. Yapay zeka ekonomistlerin aksine 400 baz puanlık artış olacağını öngördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklanacak. Piyasaların merakla beklediği kararla ilgili tahmin yapay zekaya soruldu. Yapay zeka ekonomistlerin aksine 400 puanlık artış olacağını öngördü.

GEÇEN AY 500 BAZ PUAN ARTIRDI

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti. Merkez Bankası'nın bu toplantıda da faiz artırımına devam etmesi bekleniyor.

EKONOMİSTLER YİNE 500 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLİYOR

Ekonomistlerin çoğu faizin 500 baz puan artarak yüzde 35 seviyesine yükseltilmesini öngörüyor Bu, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için sıkı para politikasını sürdüreceği anlamına geliyor.

YAPAY ZEKA 400 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLİYOR

Söz konusu kararla ilgili tahmini yapay zekaya da soruldu. Yapay zeka faiz artışının 400 baz puanlık olacağı yönünde görüş bildirdi.

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası faiz artıracak mı? Yapay zekanın tahmini ekonomistlerden farklı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz artıracak mı? Yapay zekanın tahmini ekonomistlerden farklı - Son Dakika
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