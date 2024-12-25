Merkez Bankası faiz indirecek mi? Uzman isim beklentisini anlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası faiz indirecek mi? Uzman isim beklentisini anlattı

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Merkez Bankası'nın faiz indirme olasılığı ekonomi çevrelerinin gündeminde. Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir faiz indirimi konusunda beklentilerini sıraladı.

25.12.2024 17:32
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Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. 2024 yılının son haftasında Merkez Bankası'nın faize gidebileceğini belirten uzman isim önemli açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası faiz indirecek mi? Uzman isim beklentisini anlattı

Merkez Bankası'nın gelecek politikaları hakkında ipuçları veren uzman isim, piyasaların yakından takip ettiği bu konuda 250 baz puanı işaret etti. Prof. Dr. Cemal Zehir konuşmasına şöyle devam etti:

Merkez Bankası faiz indirecek mi? Uzman isim beklentisini anlattı

Fed'in faiz indiriminin sebebi ABD ekonomisini durgunluğa doğru gitmekten kurtarmak. Merkez Bankası'nın aralık ayında 250 baz puan indirim yapmasını bekliyorum. Faizlerin düşmesiyle piyasa canlanacaktır. Faizler düşerse yatırımlar artar ama faizin 2,5 puan düşmesiyle ciddi patlama olmaz.

Merkez Bankası faiz indirecek mi? Uzman isim beklentisini anlattı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası faiz indirecek mi? Uzman isim beklentisini anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 541154:
    nasıl canlanmaz %30 zam aldık nereye harcarız düşünmeye başladık bile artık arabamı alırız evmi bilemedik 8 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Tren kaçtı, 1 yıl önce inmeye başlayacaktı, o zaman dolarda düşüktü, piyasa sıkışmayacak ve kimse faize kaçmayacaktı. Hammadde fiyatlarıda dolar bazında düşerken harika bir fırsattı. Şimdi düşmesi yine iyi olur ama doları tetikler ve bunu fırsat bilip zam yaparlar. 3 1 Yanıtla
  • Cenk Demiray:
    Dolar artsın isteyenler faiz insin istiyor tabiki. 2 1 Yanıtla
  • Emin Erol:
    düşmez 50 de sabit kalır 0 1 Yanıtla
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