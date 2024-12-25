Merkez Bankası faiz indirecek mi? Uzman isim beklentisini anlattı

barış özcan:

Tren kaçtı, 1 yıl önce inmeye başlayacaktı, o zaman dolarda düşüktü, piyasa sıkışmayacak ve kimse faize kaçmayacaktı. Hammadde fiyatlarıda dolar bazında düşerken harika bir fırsattı. Şimdi düşmesi yine iyi olur ama doları tetikler ve bunu fırsat bilip zam yaparlar.