Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı

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Merkez Bankası 350 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 46'ya çekti. Ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e yükseltti. Bu son kararıyla Merkez Bankası piyasaların beklentisinin dışında sürpriz bir karar vermiş oldu.

17.04.2025 13:59  Güncelleme: 14:29
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Küresel piyasalarda tarife restleşmelerinin etkileri sürerken yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmişti. Saat 14:00'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanan Merkez Bankası, faizi yüzde 42,5 seviyesinden 46'ya yükseltilmesine karar verdi. Merkez Bankası böylece 13 ay sonra ilk kez politika faizini artırmış oldu.

GECELİK BORÇ VERME FAİZİ YÜZDE 49'A YÜKSELTİLDİ

Bankanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e yükseltmiştir.

Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Aylık temel mal enflasyonunun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle nisan ayında bir miktar yükseleceği, hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceği öngörülmektedir. Öncü veriler yurt içi talebin ilk çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte öngörülenin üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığını ima etmektedir. Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU SÜRDÜRÜLECEK"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

"ENFLASYONDA ORTA VADELİ HEDEF YÜZDE 5"

Finansal piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde parasal aktarım mekanizmasını destekleyen ilave adımlar ivedilikle atılmıştır. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

"FİNANSAL PİYASALARDAKİ GELİŞMELERİN ETKİSİYLE MAL ENFLASYONU BİR MİKTAR YÜKSELECEK"

Bugün yayımlanan PPK karar metninde enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediği ifade edildi. Metinde şu değerlendirmeler yer aldı: Aylık temel mal enflasyonunun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle nisan ayında bir miktar yükseleceği, hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceği öngörülmektedir. Öncü veriler yurt içi talebin ilk çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte öngörülenin üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığını ima etmektedir. Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir."

MART'TAKİ İNDİRİMİN ARDINDAN SABİT TUTMASI BEKLENİYORDU

Merkez Bankası, yüzde 45 olan politika faizini mart ayında 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 olarak belirlemişti. Ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyordu. Bu son kararıyla Merkez Bankası piyasaların beklentisinin dışında sürpriz bir karar vermiş oldu.

20 MART'TA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

PPK 6 Mart'taki toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Ancak 20 Mart'ta takvimde yer almayan olağanüstü bir toplantıyla gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 44'ten 46'ya yükseltmişti. Politika faizini ise yüzde 42.5'te sabit bırakmıştı. Merkez Bankası böylece 13 ay sonra ilk kez politika faizini artırmış oldu.

Merkez Bankası\'ndan sürpriz faiz kararı
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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • fmpsd69v55:
    ee nas yok muydu eyyyy ekepe faiz haram değilmiydi 240 33 Yanıtla
  • şakir:
    ben oldugum sürece bu faiz düşecek 197 17 Yanıtla
  • Higuhita:
    Hukuk tanımazlığınız faiz artışına neden oldu.Olan yine halkımıza oldu para babaları faizden para kazansın kayıbl emekl asgari ücretli dar gelirlerden çıkarın. 202 10 Yanıtla
  • 34ts6665:
    ne bekliyordunuz reisinizin yönettiği ekonomi ancak bu kadar olur. 188 16 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Nas nereye gitti hacı ? Bakara makaracılar!!! 155 27 Yanıtla
  • 124212421:
    başa dönüyoruz???? 153 15 Yanıtla
  • Bedir Sayilan:
    Bir toplumda fakirlik yoksulluk rüşvet adaletsizlik riyakatsizlik hainlik varsa o toplum çürümüş kokmaya başlamıştır lütfen porsiyonlari küçültelim 140 2 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    erdoGan, erdoGan, erdoGan..... İnşaAllah. 78 14 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Gidip 1.000.000 ? mi aylık hemen atayım şu an için oranlar iyi sonra  e düşünce dolar alacam şimdilik para çoğalsın 68 6 Yanıtla
  • orhanbayarr21:
    EE BAŞKA NE BEKLİYORDUK EKONOMİ BATMIŞ ŞİMŞEK ORTADA HER ŞEY GÖZEL DİYORDU HEP AYNI HİKAYE ANCA FAKİRLERİN SIRTINA YÜK KOYMAKTAN BAŞKA NE YAPIYOLAR KİMSE EKONOMİ GÖZEL MASALI ANLATMASIN ETRAFTA AK TROLLERDE BURDA BAKIM KONUŞSUNLAR BAKIM 65 8 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    karar doğru lakin aklımda soru isari var 4 yıldır , madem ekonomiyi biliyordu bu i.bbineler RTE denen zaat enflasyon arttıkça faizi düşürürken görülmemiş cahillik yaparken NAS diyip gezerken neredeydi bunlar 10 ay boyunca adama neden baskanimm hata yapıyoruz demediler de tüyü bitmemia yetimi borç içine soktular 60 lira olan eti 800 lira yaptilar 300 bin liralık evi 4 milyon yaptılar nerdeydi bu yetkililer bu kadar mı korkuyorlardi bu kadar mı biat ediyorlardi, gram hakkım varsa helal etmiyorum, 58 4 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Yorumsuz..... 52 3 Yanıtla
  • ibrahim başaran:
    ekonomiyi oyuncak ettiniz. çoluk çocuğa teslim edilirse koskoca türkiye ekonomisi sonuç böyle hüsran olur işte 33 5 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    hahaha 30 3 Yanıtla
  • n5685244:
    heyt bee 27 2 Yanıtla
  • Osman Senel:
    Nerdeeen nereye takiyecilerden bu kadar 9 1 Yanıtla
  • emre123456789:
    yüzde 70 falan yapında tam olsun dünya bizi kiskaniyor hayret valla insanlar koyuyor faize calismiyir satıyor evini koyuyor 5 milyonu faize en kıral evde kirada oturuyor çalışsa o kadar kazanamaz 6 1 Yanıtla
  • Özkan S:
    Çok doğru karar, sonuna kadar ölümüne arkandayız reisin 0 6 Yanıtla
  • abdullah uğur tok:
    Trollden gecinmeyen bu sitede ,nerdeler acaba yine kafalarını kuma mi gömdüler 6 0 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    insanlar niye ticaret yapsınki bu güElim faiz oranlarıyla yatıyorsun. sabah kalkıyorsun hesabına her gün extradan 4,197 tl para gelmiş. en keyifliside pazartesi 3 günün toplamı yatınca fena. hele bankalar fırsat faizlerini takip ederseniz dahada iyi oranlarda olabiliyor. 4 1 Yanıtla
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