Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 50\'de sabit bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan kurul, faizi yeniden yüzde 50'de sabit bıraktı.

27.06.2024 13:57
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında her ay olduğu gibi bir kez daha toplandı. Toplantının ardından haziran ayı faiz kararı da açıklandı.

FAİZ SABİT BIRAKILDI

Ekonomistlerin beklentileri faizin sabit bırakılacağı yönündeydi. Mayıs ayında da Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50'de sabit bırakmıştı. Kuruldan çıkan karara göre mayıs ayı faizi de yüzde 50 seviyesinde sabit bırakıldı.

"ENFLASYONDAKİ ZAYIFLAMA MAYIS AYINDA GEÇİCİ BİR KESİNTİYE UĞRAMIŞTIR"

Toplantı sonrası yapılan açıklamada; "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulmasına karar vermiştir. Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflama mayıs ayında geçici bir kesintiye uğramıştır. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını teyit etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

"DEZENFLASYON YILIN İKİNCİ YARISINDA TESİS EDİLECEKTİR"

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir.

"LİKİDİTE GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLENMEKTEDİR"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite gelişmeleri yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sivet Ok: Hani Türk Lirasına ? güvenin deniliyordu ne oldu paramız çöp oldu 3. dünya ülkelerin bile parası bizim puldan değerli ekonomi nasıl lafa gerek yok. Çok yazık bu millete böyle olmamalı. 16 0 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Vadeli hesaba devam yani ) 8 2 Yanıtla
  • Kemsl: iyi karar.... dünya fazi lobisine karşı direnmenin en risksiz seviyesi...yemeden bırakmıyor açlar 8 1 Yanıtla

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