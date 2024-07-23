Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

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Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez, ekonomistlerin beklentisine paralel olarak faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

23.07.2024 13:58  Güncelleme: 14:10
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Faiz oranlarına ilişkin duyuruda şunlar kaydedildi; "Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğilimi belirgin bir zayıflama kaydetmiştir. Öncü göstergeler temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Buna karşın, ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağı öngörülmektedir. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşlamaya devam ettiğini teyit etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

"KURUL RİSKLERE KARŞI İHTİYATLI DURUŞUNU YİNELEMİŞTİR"

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir.

Kredi büyümesi ve kompozisyonu göz önünde bulundurularak makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek şekilde yabancı para kredilere yönelik ek önlemler alınmıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenmeye devam edilecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

Merkez Bankası faizi yüzde 50\'de sabit tuttu

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serdar Ozen: Faiz haram değilmiydi ya . 15 7 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: YAXIKLAR OLSUN FAİZLE PARA KAZANMAYI TEŞVİK EDİN ZENGİN İ DAHA ÇOK PARA KAZANDIRIN FAİZLE 10 9 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Vadeliye devam … 13 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: olması gereken bu 7 7 Yanıtla
    Ömer Özen: yani hem tezgahtaki malım artsın hemde bankadaki param artsın yanındada bedavaya adam calışsın tam istediğin gibi gidiyo ohhh 1 3
  • Sadık Direk: Bu faizler düşecek düşecek nas var nas diyordu ülke ekonomisi deneme tahtasına döndü 11 2 Yanıtla
  • Ankara null: 50vermiyorki sabit tutsun mevduat faizi %30 al onu.... 0 2 Yanıtla
  • fatih mazlum: Kalecinin arkasi merkez bankasi diye slogan vardi 80 li 90 li yillarda ne alakaysa artik aklima geldi birden 0 0 Yanıtla
  • Serkan Alkan null: Banker Yakup sizi çığıriirr ?????? 0 0 Yanıtla

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