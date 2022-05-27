Merkez Bankası, Konut Fiyatlarında Liralaşma Stratejisiyle Normalleşme Bekliyor - Son Dakika
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Merkez Bankası, Konut Fiyatlarında Liralaşma Stratejisiyle Normalleşme Bekliyor

27.05.2022 15:39
Merkez Bankası, Konut Fiyatlarında Liralaşma Stratejisiyle Normalleşme Bekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu'nda, "Konut piyasasında, liralaşma stratejisiyle birlikte döviz kurunda sağlanan istikrar, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve konut arzının toparlanmasıyla birlikte konut fiyatlarında normalleşme yaşanması beklenmektedir" denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu'nda, "Konut piyasasında, liralaşma stratejisiyle birlikte döviz kurunda sağlanan istikrar, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve konut arzının toparlanmasıyla birlikte konut fiyatlarında normalleşme yaşanması beklenmektedir" denildi.

TCMB, Finansal İstikrar Raporu'nu yayınladı. Raporda yükselen konut fiyatlarıyla ilgili olarak, şu değerlendirme yapıldı:

"KONUT KREDİSİ TUTARINDAKİ ARTIŞ BÜYÜK ÖLÇÜDE KONUT FİYATLARIYLA İLİŞKİLİ: 2021 yılı sonunda bir miktar hareketlenen konut kredisi kullanımları 2022 yılı başında durağan seyretmiş, mart ayı itibarıyla tekrar canlanmıştır. Konut kredisi kullanımları 2021 yılı son çeyreğinde kamu bankalarının uygun faizli kampanyaları ve konut fiyatlarında artış beklentileri ile birlikte nominal olarak artış kaydetmiş, 2022 yılı ilk iki ayında geriledikten sonra mart ayında tekrar hareketlenmiştir. Konut kredisi kullanımlarına konut fiyat etkisinden arındırılarak bakıldığında ise reel olarak kredi kullanımının tarihsel ortalamasına yakın olduğu gözlendi. Bu durum, kullandırılan konut kredisi tutarında gözlenen nominal artışın büyük ölçüde konut fiyatlarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir.

KONUT FİYATLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YÜKSELDİ: Mevcut rapor döneminde konut satışlarının büyük çoğunluğunu ipoteksiz satışlar oluşturmaya devam etti. İlgili dönemde, artan ipoteksiz konut talebi, yükselen inşaat maliyetleri ve konut arzında yaşanan durgunluğun etkisi ile konut fiyatları önemli ölçüde yükseldi ve 2022 şubat ayı itibarıyla yıllık fiyat artışları yüzde 90'ın üzerine çıktı. Küresel ölçekte de benzer fiyat gelişmelerinin olduğu konut piyasasında, liralaşma stratejisi ile birlikte döviz kurunda sağlanan istikrar, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve konut arzının toparlanması ile birlikte konut fiyatlarında normalleşme yaşanması beklenmektedir."

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Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Enflasyon, Döviz, konut, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası, Konut Fiyatlarında Liralaşma Stratejisiyle Normalleşme Bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası, Konut Fiyatlarında Liralaşma Stratejisiyle Normalleşme Bekliyor - Son Dakika
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