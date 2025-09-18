Merkez Bankası'ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim - Son Dakika
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim

18.09.2025 01:22
Merkez Bankası, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizleri hesaplama marjlarını 25 baz puan düşürdü. Akdi faizler yüzde 4.75'ten yüzde 4 buçuğa indirildi. Gecikme faizi ise yüzde yüzde 5.05'ten yüzde 4.80'e düşürüldü. Yeni oranlar 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ"de değişikliğe gitti.

KREDİ KARTI VE NAKİT AVANS FAİZLERİNDE İNDİRİM

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizleri 25 baz puan düşürüldü.

Akdi faizler yüzde 4.75'ten yüzde 4,50'ye indirildi. Gecikme faizi ise yüzde yüzde 5.05'ten yüzde 4.80'e düşürüldü.

1 EKİM'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Geçiş sürecine ilişkin, söz konusu değişiklik çerçevesinde hesaplanacak oranlar 24 Eylül 2025'te TCMB tarafından ilan edilecek ve 1 Ekim 2025'ten itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar, tebliğin yayımı tarihinden önce yürürlükte olan oranlar geçerli olmaya devam edecek.

Yorumlar (1)

    Yorumlar (1)

  • Turgut Yıldız:
    güya enflasyon düşüyor kredi faizleri hala çok yüksek bu da enflasyonun yüksek olduğunu kanıtlıyor ama sorsanız koyunlara Türkiye uçuyor. adamların yılda uyguladığı faize bizimkiler ayda uyguluyor 6 1 Yanıtla
