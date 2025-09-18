Merkez Bankası\'ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ"de değişikliğe gitti.
Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizleri 25 baz puan düşürüldü.
Akdi faizler yüzde 4.75'ten yüzde 4,50'ye indirildi. Gecikme faizi ise yüzde yüzde 5.05'ten yüzde 4.80'e düşürüldü.
Geçiş sürecine ilişkin, söz konusu değişiklik çerçevesinde hesaplanacak oranlar 24 Eylül 2025'te TCMB tarafından ilan edilecek ve 1 Ekim 2025'ten itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar, tebliğin yayımı tarihinden önce yürürlükte olan oranlar geçerli olmaya devam edecek.
