Merkez Bankası'ndaki Yabancı Merkez Bankalarının Varlıkları Haczedilemeyecek - Son Dakika
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Merkez Bankası'ndaki Yabancı Merkez Bankalarının Varlıkları Haczedilemeyecek

13.05.2022 10:33
Merkez Bankası'ndaki Yabancı Merkez Bankalarının Varlıkları Haczedilemeyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şirket mukavelesinde; banka nezdindeki yabancı merkez bankalarının varlıklarının haczedilemeyeceği yönünde düzenleme yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şirket mukavelesinde; banka nezdindeki yabancı merkez bankalarının varlıklarının haczedilemeyeceği yönünde düzenleme yapıldı.

TCMB mevzuatında yabancı ülke merkez bankalarının varlıklarıyla ilgili yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararla, TCMB Anonim Şirketi Esas Mukavelesi'nin 40. maddesine bent eklendi. Buna göre, TCMB nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemeyecek; bunlar üzerinde ihtiyati tedbir ve haciz konulamayacak.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Togo Cumhuriyeti, Banka, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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