Merkez Bankası'ndan bankalara 2 önemli döviz uyarısı: Adım atmazsanız tedbir alırız - Son Dakika
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Merkez Bankası'ndan bankalara 2 önemli döviz uyarısı: Adım atmazsanız tedbir alırız

29.10.2022 00:01

Merkez Bankası'ndan bankalara 2 önemli uyarı geldi. İlkinde bankalardan yurt dışı yerleşik bankalarla döviz alım satım işlemlerini piyasa saatleri dışında yapmamaları istenirken, ikincisinde ise yurt dışına yüksek miktarda TL'ler gönderildiğine ve bunların dövize çevrildiğine dikkat çekilerek, bu işlemlerin yurt içi piyasalarda yapılması istendi. Merkez, bu konuda bankaların gerekli adımları atmaması halinde tedbir alacağını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içi bankalara yurt dışı yerleşik bankalarla döviz alım satım işlemlerini piyasa saatleri dışında yapmamaları konusunda yazılı uyarıda bulundu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, yazıda "Son dönemde yurt içi bankalarımızın özellikle geç saatlerde yurt dışı yerleşik bankalar ile döviz alım satım işlemi gerçekleştirdiği görülmüştür. Bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesi, bankamız politikalarının etkinliği ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi açısından önem arz etmekte olup, bankalarımızın gerekli tedbiri almaları beklenmektedir" denildi.

YURT DIŞINA YÜKSEK MİKTARDA TL GÖNDERİLİYOR

Ayrıca TCMB'nin metninde bankaların yurt dışı yerleşiklere spekülatif amaçlı işlemlere dayanak teşkil edecek yüksek montanlı TL gönderdiği ve bu tutarların dövize dönüştürüldüğüne dikkat çekildi. TCMB bankalardan müşterilerine bu işlemleri yurt içi piyasalarda yapmalarının mümkün olduğunun bildirilmesini ve önerilmesini istedi.

ADIM ATILMAZSA GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK

TCMB yazısında her iki konuda da gerekli adımların bankalar tarafından atılması istendi ve ilgili konuların devam etmesi durumunda TCMB tarafından "gerekli tedbirler alınacaktır" denildi.

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