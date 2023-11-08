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Merkez Bankası'ndan bir sadeleştirme adımı daha! Özet Döviz Pozisyon Raporlaması kaldırıldı, SRVTS kapsamı güncellendi - Son Dakika

Merkez Bankası'ndan bir sadeleştirme adımı daha! Özet Döviz Pozisyon Raporlaması kaldırıldı, SRVTS kapsamı güncellendi

08.11.2023 15:55  - Güncelleme: 16:05

Merkez Bankası, Özet Döviz Pozisyon Raporlaması'nı kaldırırken, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'nin kapsamını firma kapsamı ve firmaların ülke ekonomisindeki temsil düzeyini artırmak amacıyla güncelledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TCMB, 10 milyon TL ve üzeri toplam nakdi ve gayrinakdi kredi bakiyesi bulunan firmaların Özet Döviz Pozisyon Raporlaması uygulamasına son verdi. Mart 2023'te başlatılan uygulama, temmuzda 31 Aralık 2023'e ertelenmişti.

SRVTS'NİN KAPSAMINDA GÜNCELLEMEYE GİDİLDİ

2018 yılında TCMB bünyesinde kurulan, reel sektörün döviz pozisyonundaki değişimlerin izlenmesi ve etki analizleri için Türkiye'deki tek veri seti olan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'nin (SRVTS) kapsamında güncellemeye gidildi. SRVTS'de raporlama kapsamına girecek firmaların tespiti için 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü yerine toplam 100 milyon TL ve üzeri nakdi kredi bakiyesi veya geçmiş bir yıllık hesap döneminde 500 milyon TL ve üzeri net satış hasılatı/aktif büyüklüğü şartları aranacak. Böylece SRVTS'de mevcut detaylı raporlama formatı sadeleştirilerek firmaların raporlama işlemlerinde kolaylık sağlanacak.

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan bir sadeleştirme adımı daha! Özet Döviz Pozisyon Raporlaması kaldırıldı, SRVTS kapsamı güncellendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan bir sadeleştirme adımı daha! Özet Döviz Pozisyon Raporlaması kaldırıldı, SRVTS kapsamı güncellendi - Son Dakika
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