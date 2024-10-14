Merkez Bankası yetkilisinden "sıkı duruşa devam" açıklaması

Ekonomi

Ekonomi yönetimi sıkı para politikasına devam mesajı veriyor. Son açıklama Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'dan geldi.

İngiliz The Economist dergisine değerlendirmelerde bulunan Akçay, Türk ekonomisine ve para politikasına ilişkin görüşlerini paylaştı. Sıkı duruşun süreceği mesajını veren Akçay "Aylık enflasyon sürdürülebilir bir şekilde düşüş eğilimine girene kadar sıkı para politikasını sürdüreceğiz, başka yolu yok." dedi.

TÜRK LİRASI DEĞERLENEBİLİR

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Türk Lirası'ndaki değer kaybının fiyatları yukarı yönde etkileyeceğini söyleyen Akçay, "Zayıf TL çıkmaz bir yol. Enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkı tutuyoruz, bu da TL'de reel olarak daha fazla değerlenmeye yol açabilir." ifadesini kullandı. Cevdet Akçay ayrıca, Türk Lirası'ndaki reel değerlenmeyi hedeflemediklerini, fakat uygulanan politikanın bir sonucunun bu olduğunun altını çizdi.