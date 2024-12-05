Merkez Bankası\'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), teminat iskonto oranlarını yeniden düzenledi. Düzenlemeyle birlikte enflasyona endeksli tahvil ve kira sertifikalarında iskonto oranı yüzde 80'den yüzde 30'a indirildi.
Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede, TÜFE'ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının %80'den %30'a indirilmesine karar verilmiştir. Güncellenen Türk Lirası ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatlarına Bankamız internet sitesinde "Piyasalar ile İlgili Mevzuat" bölümünden erişim sağlanabilir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
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