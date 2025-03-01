Merkez Bankası\'ndan yabancı para kredileri için daraltma kararı

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırının yüzde 0,5'e düşürüldüğü ve istisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamının da daraltıldığı bildirildi.

TCMB, internet sitesinde yaptığı açıklamada, yabancı para kredilerdeki gelişmeleri dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

DARALTMA KARARI

Açıklamada, yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5'e düşürülürken istisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamının da daraltıldığı belirtildi.