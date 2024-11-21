Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak

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Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

21.11.2024 07:41  Güncelleme: 07:55
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

EKONOMİSTLER AYNI TAHMİNDE BİRLEŞTİ

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. TCMB'nin yapılacak PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.

Merkez Bankası\'nın faiz kararı bugün açıklanacak

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yunuss Bayern:
    Ben ekonomistim dedikten sonra bi halt olmadı. Sonuç elde var SIFIRR!! 29 1 Yanıtla
  • Köylü Dayı:
    sk tuttuk gene desene 14 1 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    indirmezler faizden iyi para kazanan çok .ne yapsın millet yatırım yapmayı yattığı yerden para varken 0 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Marta kadar devam. Sonra işine son verirler bu adamın yerine gelen de yavaş yavaş düşürür. 0 0 Yanıtla
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