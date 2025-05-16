Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi mayıs ayı sonuçlarını yayımladı. Böylece dolar, enflasyon, büyüme ve faizde yıl sonu tahminleri ve beklentileri belli oldu. Buna göre; yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,70; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,35'e yükseldi; faiz beklentileri de yüzde 49'a yükseldi.

16.05.2025 10:24
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2025 dönemine ait sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçları, katılımcıların yıl sonu enflasyon, dolar/TL ve faiz tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini ortaya koydu. Büyüme beklentisi gerilerken faiz ve enflasyon beklentisinin arttığı görüldü.

YIL SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ 43,70

2025 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 66 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,56 iken, bu anket döneminde yüzde 25,06 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,77 olarak gerçekleşti.

Anket sonuçları şu şekilde oluştu: 2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,58 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,65 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 31,59 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,67'sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,67'sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 38,33'ünün beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,82 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 32,45 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 28,90 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise,katılımcıların yüzde 14,81'inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 29,63'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 37,04'ünün beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,00 iken, bu anket döneminde yüzde 49,00 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 39,24 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 olarak gerçekleşmiştir.

DOLAR BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,60 TL iken, bu anket döneminde 43,70 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 45,85 TL iken, bu anket döneminde 46,62 TL olarak gerçekleşmiştir.

BÜYÜME BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,0 iken, bu anket döneminde yüzde 2,9 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir."

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Son Dakika Ekonomi Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti - Son Dakika

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