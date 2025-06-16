Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, enflasyon ve döviz kuru beklentilerinde sınırlı bir iyileşme gözlendi.
Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ayki %30,35 seviyesinden %29,86'ya düştü.
Ayrıca:
Bu veriler, piyasa aktörlerinin orta vadeli enflasyon beklentilerinde iyimser bir eğilimin başladığına işaret ediyor.
Ankette döviz kuru beklentileri de yeniden şekillendi. Buna göre:
Bu veriler, kısa vadede döviz kuruna yönelik yukarı yönlü bir beklenti olduğunu gösterirken, yıl sonu için daha temkinli bir iyimserlik öne çıkıyor.
Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmininde düşüş - Son Dakika
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