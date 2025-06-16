Merkez Bankası\'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmininde düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, enflasyon ve döviz kuru beklentilerinde sınırlı bir iyileşme gözlendi.

EENFLASYON BEKJLENTİLERİ GERİLEDİ

Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ayki %30,35 seviyesinden %29,86'ya düştü.

Ayrıca:

12 ay sonrası TÜFE beklentisi, %25,06'dan %24,56'ya geriledi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise %17,77'den %17,35'e düştü.

Bu veriler, piyasa aktörlerinin orta vadeli enflasyon beklentilerinde iyimser bir eğilimin başladığına işaret ediyor.

DOLAR/TL BEKLENTİSİNDE KARIŞIK GÖRÜNÜM

Ankette döviz kuru beklentileri de yeniden şekillendi. Buna göre:

2025 yıl sonu dolar/TL beklentisi, önceki anketteki 43,70 seviyesinden 43,57'ye geriledi.

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise artarak 46,62'den 47,04'e yükseldi.

Bu veriler, kısa vadede döviz kuruna yönelik yukarı yönlü bir beklenti olduğunu gösterirken, yıl sonu için daha temkinli bir iyimserlik öne çıkıyor.