Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini açıkladı

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Merkez Bankası, haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 oldu. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 37,75 TL seviyesine geriledi.

14.06.2024 10:29  Güncelleme: 10:42
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB),haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayınladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52'ye, dolar/TL beklentisi 37,75 TL'ye geriledi. Faiz oranı beklentisi yüzde 50,77'ye düştü. 2024 ve 2025 yılı GSYH büyüme beklentileri ise sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak sabit kaldı.

Buna göre, bir önceki ankette 38,78 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi haziran anketinde 37,75 oldu. Mayıs anketinde 41,80 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise haziran anketinde 41,41 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,51 iken bu anket döneminde yüzde 50,77 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi haziran anketinde de yüzde 50,00 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ AZALDI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi mayıs anketinde yüzde 43,64 iken haziran anketinde yüzde 43,52 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ SABİT KALDI

Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini açıkladı

Merkez Bankası, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmetali Karatay: Yemezler 4 2 Yanıtla

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