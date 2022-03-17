Merkez Bankası rezervleri 108,9 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Merkez Bankası rezervleri 108,9 milyar dolar oldu

17.03.2022 15:23
Merkez Bankası rezervleri 108,9 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 11 Mart haftasında 1 milyar 397 milyon dolar azalarak 108 milyar 864 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 11 Mart haftasında 1 milyar 397 milyon dolar azalarak 108 milyar 864 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 11 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 844 milyon dolar azalışla 65 milyar 336 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 4 Mart'ta 68 milyar 180 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 447 milyon dolar artarak 42 milyar 81 milyon dolardan 43 milyar 528 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 397 milyon dolar azalarak 110 milyar 261 milyon dolardan 108 milyar 864 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
30.04.202140.93646.91587.851
28.05.202143.88448.72192.605
25.06.202140.91859.240100.158
30.07.202141.59264.128105.721
27.08.202140.30877.956118.265
24.09.202139.20582.840122.044
28.10.202139.67984.105123.463
26.11.202139.12287.024126.146
31.12.202138.48972.564111.052
28.01.202238.57771.636110.214
04.02.202238.93975.716114.656
11.02.202239.73275.116114.848
18.02.202241.22972.782114.011
04.03.202242.08168.180110.261
11.03.202243.52865.336108.864

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 108,9 milyar dolar oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri 108,9 milyar dolar oldu - Son Dakika
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