Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

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Merkez Bankası toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar yükselişle 163 milyar 482 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

19.12.2024 16:57  Güncelleme: 17:07
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 13 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 164 milyon dolar artışla 98 milyar 175 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 6 Aralık'ta 95 milyar 11 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

REZERVLER 163 MİLYAR 482 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Bu dönemde altın rezervleri ise 928 milyon dolar artışla 64 milyar 379 milyon dolardan 65 milyar 307 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar artışla 159 milyar 390 milyon dolardan 163 milyar 482 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Merkez Bankası, Ekonomi, Aralık, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • oktay sayar:
    tek kalemde üç ayda bir, sadece faiz ödememiz ülke olarak ne kadar onuda yazsaydın 20 1 Yanıtla
  • Buseyr Adema:
    yalan yalan ayıptır yazıktır bu para merkez bankası nin parasımi.borc alınmış paralar insanların aklıyla oynamayın yeter 16 2 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    Elon mask serveti 400 milyar dolar onunla kıyaslayınca koskoca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 3/1 i yani devede kulak. 14 2 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Maşallah mb para dolu ama kıme faydası var anlamadım acaba nekadarı swap onu bılsek borç 14 2 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Bu kadar vergiye pahalıga az bile bu para. görende altın madeninde kazarak çıkardık sanacak milletin sırtına bine bine rekor kirarsiniz tabi 11 3 Yanıtla
  • Buseyr Adema:
    her saat kaç milyon TL faiz ödüyoruz bak her saate diyorum onunda yazsanız insanların aklıyla alay etmeyin yeter bu haberi yapanlarda utanmıyor 12 1 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    milleti düdükleyerek bende doldururum hazine kasasını 10 1 Yanıtla
  • poyraz can:
    halkta bu zenginlikten nasibini alacak mı? 9 0 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Çizgi film gibi ülkeyiz.. :))) 6 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    faiz sıfırlansin acil. 4 0 Yanıtla
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