Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede

Merkez Bankası rezervleri 159,4 milyar dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı.
Ekonomide atılan adımlar meyvelerini veriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek rekor kırdı.
MB toplam rezervleri 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolar seviyesine çıktı. Swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
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