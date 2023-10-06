Merkez Bankası rezervlerindeki 15 haftalık yükseliş serisi neden sona erdi? Bakan Şimşek sebebini anlattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 300 milyon dolar azalarak 122 milyar 203 milyon dolar oldu. Böylece yeni ekonomi yönetimiyle başlayan 15 haftalık yükseliş serisi sona ermiş oldu. Söz konusu durumla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlerdeki düşüşün nedenini anlattı.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Şimşek, "Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceğiz. 29 Eylül'de brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar oldu. Bu gelişmede altın fiyatları ile swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor." dedi.
Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "Söz konusu dönemde yurtiçi swap stoku 2,2 milyar dolar azalırken, altın fiyatındaki gerilemenin etkisi ise 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londra'da çok verimli toplantılar yaptık."
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