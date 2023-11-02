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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! İşte asgari ücret ve emekli zammı için masadaki son rakamlar - Son Dakika

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! İşte asgari ücret ve emekli zammı için masadaki son rakamlar

Son Güncelleme: 02.11.2023 11:44

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'den yüzde 65'e çıkarırken, bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 olacak. Refah payının eklenmesiyle asgari ücret ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 45'i bulması bekleniyor. Yüzde 45'lik zamma göre asgari ücret 16 bin 532 liraya, en düşük emekli maaşının ise 10 bin 875 liraya çıkacak.

Milyonların heyecanla beklediği emekli ve asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65'e yükseltti. Bu orana göre, emekli ve asgari ücretliye yüzde 45 oranında zam yapılması bekleniyor. Yüzde 45'lik zam yapılması durumunda asgari ücret 16 bin 532 liraya, en düşük emekli maaşı ise 10 bin 875 liraya çıkacak.

EMEKLİLERİN GÖZÜ OCAK ZAMMINDA

Temmuz ayında verilen yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emeklilerin en düşük maaşı 7.500 TL'de kalmıştı. Hükümet, emeklilerin şikayetleri sonrası bir seferliğe mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye vermeyi kararlaştırdı. Geçim sıkıntısı çeken milyonlarca emekli ocakta güzel bir zam bekliyor.

3 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 25.11

Hem emekli hem de asgari ücretlinin zammında enflasyon belirleyici olacak. Temmuz, ağustos ve eylül ayını kapsayan 3 aylık enflasyon yüzde 25.11 oranında. Ancak ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının da açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon belirlenecek ve milyonların maaş zammı kesinleşecek.

YÜZDE 45 ZAM BEKLENİYOR

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bugün yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58'den yüzde 65'e çıkarıldı. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 olacak. Refah payının eklenmesiyle asgari ücret ve emeklilere yapılacak zammın yüzde 45'i bulması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2024'te her iki gruba da yüzde 45 zam yapılmasıyla maaşlarda ciddi oranda bir yükseliş olacak. Buna göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin 875 liraya çıkacak. Asgari ücret ise 11 bin 402 liradan 16 bin 532 liraya yükselecek.

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! İşte asgari ücret ve emekli zammı için masadaki son rakamlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! İşte asgari ücret ve emekli zammı için masadaki son rakamlar - Son Dakika
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