Merkez'in faiz raporundan önemli "enflasyon" detayı: Ana eğilimde düşüş başlayacak - Son Dakika

Merkez'in faiz raporundan önemli "enflasyon" detayı: Ana eğilimde düşüş başlayacak

Son Güncelleme: 21.09.2023 15:43

Merkez Bankası politika faizini yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltti. Karar metninde yer alan ''Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin ise enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir.'' ifadeleri ise dikkat çekti.

Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan başkanlığında üst üste dördüncü kez faiz yükseltti. Merkez faiz oranını yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine yükseltilirken yapılan açıklamada, "Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin ise enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir." denildi.

"GEREKTİĞİ ZAMAN KADEMELİ OLARAK GÜÇLENDİRİLECEK"

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından yapılan açıklamada dikkat çeken ifadeler yer aldı. Sıkılaşma politikasının gerektiği zaman kademeli olarak güçlendirileceği sinyalinin verildiği açıklamada, "Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir." denildi.

"ENFLASYON SON 2 AYDA ÖNGÖRÜLENİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Açıklamanın en can alıcı noktası ise enflasyonla ilgili şu kısım oldu: "Enflasyon temmuz ve ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Bu unsurlar, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin ise enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor'daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır."

Merkez Bankası politika faizini yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltti

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez'in faiz raporundan önemli 'enflasyon' detayı: Ana eğilimde düşüş başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez'in faiz raporundan önemli "enflasyon" detayı: Ana eğilimde düşüş başlayacak - Son Dakika
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