TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltilmesine karar verdiği bildirildi.
"Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e yükseltmiştir" ifadelerine yer verilen duyuruda, enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediği aktarıldı.
Merkez Bankası'nın 13 ay sonra bir ilke imza atarak politika faizini 350 baz puan artırması ekonomistleri de şaşkına uğrattı. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyorlardı.
Ekonomistleri ters köşeye yatıran Merkez'in faiz kararına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de herhangi bir yorum yapmaması dikkat çekti. Göreve başladığı ilk günden bu yana atılan her ekonomik adım hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek'in sürpriz faiz kararına sessiz kalması ise çarpıcı bir detay olarak yorumlandı.
Öte yandan bugün Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne videokonferansla bağlanan Bakan Şimşek "Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız. Lirada sınırlı değer kaybı yaşandı ama kur geçişkenliğinin düşük olmasını bekliyoruz" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor - Son Dakika
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