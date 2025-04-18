Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez\'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek\'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez Bankası nisan ayında politika faizini 350 baz puan artırarak ekonomistlerin bile tahmin etmediği sürpriz bir adım attı. Göreve başladığı günden bu yana atılan her ekonomik adımla ilgili değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu karar sonrasında herhangi bir yorum yapmaması ve sessizliğini koruması ise dikkatlerden kaçmadı.

18.04.2025 11:10
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TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltilmesine karar verdiği bildirildi.

"Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e yükseltmiştir" ifadelerine yer verilen duyuruda, enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediği aktarıldı.

EKONOMİSTLER DE ŞAŞKIN

Merkez Bankası'nın 13 ay sonra bir ilke imza atarak politika faizini 350 baz puan artırması ekonomistleri de şaşkına uğrattı. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyorlardı.

BAKAN ŞİMŞEK'İN SESSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Ekonomistleri ters köşeye yatıran Merkez'in faiz kararına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de herhangi bir yorum yapmaması dikkat çekti. Göreve başladığı ilk günden bu yana atılan her ekonomik adım hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek'in sürpriz faiz kararına sessiz kalması ise çarpıcı bir detay olarak yorumlandı.

ENFLASYON KONUSUNDA DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Öte yandan bugün Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne videokonferansla bağlanan Bakan Şimşek "Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız. Lirada sınırlı değer kaybı yaşandı ama kur geçişkenliğinin düşük olmasını bekliyoruz" dedi.

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Merkez Bankası, Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • 7zj852gywf:
    reis hal eder dert etmeyin ekonomist ya 115 13 Yanıtla
  • Bülent Bey:
    Yıl 2002 faiz 46, neredeyse çeyrek asır geçmiş geldiğimiz nokta faiz 46 nereden nereye!!! 124 2 Yanıtla
  • n922wcgpzc:
    yorum yapacak birşey mi kaldı 104 7 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Ekonomide ucuyoruz maşallah. 97 3 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Ülkenin sonunu getirdiniz çok bilmişler koşun borç bulmaya lafa gelince mangalda kül birakmiyorsunuz 95 2 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Çatal çubuk yere batmaz. İki üç başlı ekonomi idaresinin ürünü geldiğimiz noktadır. 78 3 Yanıtla
  • Yahya Caf:
    Qkp ülkeyi batırdı Mehmet Şimşek de daha beter batırdı 80 0 Yanıtla
  • Savaşa faşizime ırkçılğa Hayır:
    insanların umutlarını öldürdünüz halkı aç sefil bırakrınız siyasal islam dedikleri bu nefrele kınıyorum böyle yönetimi 73 1 Yanıtla
  • 88374&&&:
    Aman bırakın sessiz kalsın, sesi çıkınca enflasyon düşüyor mu? Yalan, uydurma, cekle cukla biten açıklamalardan başka ne yapıyor sanki ? 55 2 Yanıtla
  • Cenk:
    Seçime yakın Reis ikisinide postalar. Basar parayı bunlarda günah keçisi olur. 10 milyon yoksul aç var ülkede parayı görünce birazda din iman millet söylemi bu milleti sevmeye devam... 47 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    YÜCE TÜRK MİLLETİNİN ÖNÜNDE konuşacak yüzleri kaldı mı ??? ekonominin çivisini söktüler çok bilmişler. 41 1 Yanıtla
  • Savaşa faşizime ırkçılğa Hayır:
    yorum yazıyoruz yorum yok işine geleni paylaş işine gelmiyeni askıya al hak hukuk adalet 33 0 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    faiz yükseliyor maas zamları yaklasiyor sözde enflasyon düsüyor yumurta kolisi 89 tl den 220 tl oluyor ama enflasyon yüzde 2 cıkiyor yamur yağmayinca semsiye satilmiyor fiyatta yükselmiyor buda enflasyonu düşük cıkarıyor 23 0 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Faiz artması piyasada fırsatçıların boğazına takılıyor Nasıl mı? Faiz düştüğünde hangi satılık evin fiyatı sabit kalıyor..Hiçbiri .. Bu en basit bir örnek. Fırsatçı ve üçkağıtçı bir piyasaya ancak böyle müdahale edilir . Bu parası olanların zoruna gider ..Çünkü kazanıyoruz ama daha çok kazanmam gerikir diyenler bu faiz artırıma elbette karşı çıkacaklar.. 1 milyon ev kalmadı reklamlarda bakıyorsunuz 1 milyon TL ye aylık 25 bin TL ev sahibi olunuyor haberleri niçin yapılıyor? 7 15 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    Naletler bir kurtulmadık,çoluk çocuklari sarayda yaşarken koltuk için nah giderler 14 1 Yanıtla
  • Deniz Demir:
    Asgari ücrete güncelleme şart yada erken seçim 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor - Son Dakika
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