Merkez\'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek\'in sessizliği dikkat çekiyor

Nuri yıldız:

Faiz artması piyasada fırsatçıların boğazına takılıyor Nasıl mı? Faiz düştüğünde hangi satılık evin fiyatı sabit kalıyor..Hiçbiri .. Bu en basit bir örnek. Fırsatçı ve üçkağıtçı bir piyasaya ancak böyle müdahale edilir . Bu parası olanların zoruna gider ..Çünkü kazanıyoruz ama daha çok kazanmam gerikir diyenler bu faiz artırıma elbette karşı çıkacaklar.. 1 milyon ev kalmadı reklamlarda bakıyorsunuz 1 milyon TL ye aylık 25 bin TL ev sahibi olunuyor haberleri niçin yapılıyor?