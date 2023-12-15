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Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı - Son Dakika
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Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67'den yüzde 65'e düştü. Bu oran gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında, memur ve memur emeklisi maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak. Böylece en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı 10.332 liraya, en düşük memur aylığı ise 32.879 liraya çıkacak.

15.12.2023 - 12:50,  Güncelleme: 13:22
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Memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı zamda enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası'nın aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,23'ten yüzde 65,39'a geriledi. Yüzde 65'lik enflasyonun gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşı 10 bin lirayı aşacak, en düşük memur aylığı ise 33 bin liraya dayanacak.

EMEKLİNİN YÜZDE 33'LÜK ZAAMI KESİN

Enflasyon temmuzda yüzde 9,49, ağustosta yüzde 9,09, eylülde yüzde 4,75, ekimde yüzde 3,43, kasımda ise yüzde 3,28 oranında arttı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 33,64'lük enflasyon farkını şimdiden cebe koydu.

5 AYLIK MEMUR ZAMMI YÜZDE 44,89

Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı yüzde 44,89 oldu.

GÖZLER ARALIK VERİSİNDE

Kesin zam oranı aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak. 5 aylık enflasyon verisinin de eklenmesiyle memur ve emeklinin ocakta alacağı zamlı maaşlar hesaplanacak.

MERKEZ'İN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 65

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,23'ten yüzde 65,39'a geriledi.

MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yüzde 65'lik enflasyonun gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 37.76, memur ve memur emeklisine ise yüzde 49.45 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı 10.332 liraya, en düşük memur aylığı ise 32.879 liraya çıkacak.

Merkez\'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
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Merkez Bankası, Memur, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı - Son Dakika
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