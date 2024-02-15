Merkezi yönetim bütçe açığı 150.72 milyar TL oldu

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Merkezi Yönetim bütçe açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 367.5 artışla 150.72 milyar lira oldu. Bu dönemde faiz dışı açık ise Ocak 2023'e oranla yüzde 172.2 artarak 29.63 milyar liraya ulaştı.

BÜTÇE GİDERLERİ %139, BÜTÇE GELİRLERİ %113.5 ARTTI

Ocak ayında bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 139 artışla 767.97 milyar lira olurken, faiz hariç bütçe giderleri yüzde 115.7 artışla 646.87 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Aynı ayda bütçe gelirleri ise yüzde 113.5 artırarak 617.25 milyar liraya ulaştı. Genel bütçe gelirleri ise yüzde 115.9 artış kaydederek 605.26 milyar lira oldu.

Ocak ayında vergi gelirleri önceki yılın aynı ayına göre yüzde 104.6 artarak 517.2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bu ayda bütçe giderlerinin, ödeneklere göre gerçekleşme oranı yüzde 6.9'a, faiz hariç bütçe giderlerinin ödeneklere göre gerçekleşme oranı ise yüzde 6.6'ya yükseldi.