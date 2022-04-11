Mersin'de açık alanda üretilen çileğin hasadı devam ediyor - Son Dakika
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Mersin'de açık alanda üretilen çileğin hasadı devam ediyor

11.04.2022 13:40
Mersin'de açık alanda üretilen çileğin hasadı devam ediyor

Mersin'in Silifke ilçesinde açık alanda hasadı yapılan çilekler, kilogramı 18-25 liradan satılıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde açık alanda hasadı yapılan çilekler, kilogramı 18-25 liradan satılıyor.

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, havaların ısınmasıyla olgunlaşan çileklerin hasadı sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde özenle toplanan çilekler, sandıklara yerleştirildikten sonra kamyonetlerle ilçe haline gönderiliyor.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, gazetecilere, ilçede 20 bin dönüm alandan yaklaşık 70 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Üretici Ali İhsan Şahin de 400 dönüm alanda çilek yetiştirdiğini belirterek, "Bu sezon, dönümden ortalama 4 ton ürün bekliyoruz. Hasadımız devam edecek. Ürünlerin fiyatından memnunuz. Çileklerin kilogramını iç piyasada 18, ihracatta 25 liradan satışa sunuyoruz. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum." ifadesini kullandı.

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Silifke, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de açık alanda üretilen çileğin hasadı devam ediyor - Son Dakika


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