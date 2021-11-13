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Mersin'de safran hasadı - Son Dakika

Mersin'de safran hasadı

13.11.2021 14:01
Mersin'de safran hasadı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde safran hasadı yapıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde safran hasadı yapıldı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan "Değirmençay Safran Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında eylülde ekilen safranın hasadı Değirmençay Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ilçede iki ayrı tarlada safran ekimi yapıldığını belirtti.

Daha az sulanan tarladan daha yüksek verim aldıklarına dikkati çeken Özyiğit, safran üretimini artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Üretici Naile Boz da projede kadın girişimci olarak yer aldığını, hedefinin üretimi artırmak olduğunu kaydetti.

Yenişehir, Hisarcık, Mersin, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de safran hasadı - Son Dakika Ekonomi


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