Mersin'de seraların ardından açık alanda da erik hasadı başladı - Son Dakika
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Mersin'de seraların ardından açık alanda da erik hasadı başladı

25.04.2022 16:01
Mersin'de seraların ardından açık alanda da erik hasadı başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde, seralardan sonra açık alanlardaki ağaçlarda yetiştirilen erikler de toplanmaya başladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, seralardan sonra açık alanlardaki ağaçlarda yetiştirilen erikler de toplanmaya başladı.

İklim özellikleri sayesinde başta çilek, muz ve domates olmak üzere çok sayıda meyve ve sebzenin yetiştirildiği ilçede, açık alandaki bahçelerde erikler toplanıyor.

Çiftçi Süleyman Göktaş'ın, Sabah Mahallesi'ndeki 15 dönümlük bahçesinde tarım işçilerince toplanan erikler, makine yardımıyla boylarına göre sandıklara yerleştirildi.

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen erikler, kamyonetlerle ilçe haline taşındı.

Hasada katılan Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Göktaş, gazetecilere, ilçe genelindeki yaklaşık 15 bin dönümlük erik bahçesinde bu sezon 20 bin tona yakın ürün rekoltesi beklediklerini söyledi.

Eriklerin hem iç piyasada hem de ihracatta ilgi gördüğünü belirten Göktaş, "Bugün itibarıyla seraların ardından açık alanda da erik hasadına başladık. Burası Türkiye'nin açık alanda eriğin ilk çıkarıldığı yer. Sezonumuz örtü altı da dahil 45 gün sürüyor. Ürünlerin bir kısmını ihracata gönderiyoruz. Bu yıl özellikle Orta Doğu ülkelerinden çok fazla talep var." dedi.

Göktaş, eriklerin kilogramının bahçede 30-50 liradan alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.

Mersin'de seraların ardından açık alanda da erik hasadı başladı
Mersin'de seraların ardından açık alanda da erik hasadı başladı
Mersin'de seraların ardından açık alanda da erik hasadı başladı
Mersin'de seraların ardından açık alanda da erik hasadı başladı
Mersin'de seraların ardından açık alanda da erik hasadı başladı

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Mersin'de açıkta erik hasadı başladı Mersin'de açıkta erik hasadı başladı Mersin'de hem kar çilesi hem deniz keyfi Mersin'de hem kar çilesi hem deniz keyfi

Süleyman Göktaş, Silifke, Mersin, Erik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de seraların ardından açık alanda da erik hasadı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de seraların ardından açık alanda da erik hasadı başladı - Son Dakika
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