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Metal işçilerinin zam oranı belli oldu - Son Dakika

Metal işçilerinin zam oranı belli oldu

12.01.2022 09:48
Metal işçilerinin zam oranı belli oldu

1 Eylül 2021-31 Ağustos 2023 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzası ile metal işçisi ilk 6 ay için yüzde 27,4, ikinci 6 ay için enflasyon oranında zam alacak.

1 Eylül 2021-31 Ağustos 2023 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzası ile metal işçisi ilk 6 ay için yüzde 27,4, ikinci 6 ay için enflasyon oranında zam alacak.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal sektöründeki yaklaşık 140 bin çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları ile 12 Ocak 2022 tarihinde sözleşme imzaladı. 1 Eylül 2021 - 31 Ağustos 2023 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzası ile metal işçisi ilk 6 ay için yüzde 27,4, ikinci 6 ay için enflasyon oranında zam alacak. Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal-İş Sendikası ve Özçelik Metal-İş Sendikası ile aynı anda imzalar atıldı.

Yapılan anlaşma ile ilgili MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yaptığı açıklamada, "Metali hayata dönüştüren ve ekonominin her alanına değer katan çalışma arkadaşlarımızın bugün ve yarınları için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız, metal sanayisinin büyümesini ve gelişmesini sağlamak. Süreç boyunca, sektörümüzün ülkemiz sanayisinde oynadığı kritik rolü göz önünde bulundurarak uzlaşma için yapıcı adımlar attık. Yeni nesil sendikacılık anlayışımızla, metal sektörünün çalışma hayatında öncülük ettiğimiz büyük değişimi ve iyileşmeyi daha da ileriye taşımak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ülkemiz ekonomisi ve ihracatı açısından büyük önem taşıyan sektörümüzde varılan bu anlaşma ile istihdam, çalışma barışı ve sektörün rekabet gücü korundu. Yeni dönemin toplu iş sözleşmesinin çalışma arkadaşlarımız, üye işyerlerimiz, metal sektörü ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Toplu sözleşme ile; ilk altı ay için sosyal yardımlarla birlikte ortalama yüzde 27,4 artış gerçekleşecek. Ücretler, takip eden ikinci 6 ayda enflasyon oranında zam yapılacak. İlave olarak, MESS üye işyerlerindeki çalışanların, Çalışan Avantaj Programı MESST kartlarına, 2 yıllık sözleşme döneminde toplamda 800 TL net yükleme yapılacak. Çalışanların özel hastanelerde ameliyat dahil kapsamlı tedavi olmasına olanak sağlayan MESS tarafından sağlanan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası bu dönem de devam edecek.

MESS üyesi işyerlerinde çalışanlar, yılda 4 maaş tutarında ikramiye alıyor. İkramiye dışında bayram, yakacak, yıllık izin yardımları veriliyor. Öğrenim, evlenme, yemek, ulaşım gibi sosyal yardımlarla çalışanlar destekleniyor.

Çalışanlarının sürdürülebilir refahının sağlanması için grup toplu iş sözleşmesi süreçlerini büyük bir hassasiyet ile tamamladığını belirten Akkol, açıklamasında, geçtiğimiz dönemlerde çalışanların faydasına yönelik hayata geçirilen uygulamalara da yer verdi: "MESS işçisi, gerek gelir seviyesi ve sosyal hakları, gerekse iş güvencesi bakımından ülkemizde her zaman örnek teşkil etmiştir. Çalışma arkadaşlarımıza yönelik sektörde bir ilk olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, yine çalışanlarımızın lisede öğrenim gören çocukları için Türkiye'nin kendi alanındaki en büyük burs programı olan 'MESS Yarınım' burs programı, üye işyerlerindeki çalışma arkadaşlarımızı geleceğe hazırlayan 'Yönümüz Yarın' dijital dönüşüm eğitimlerimiz, aile bütçesine doğrudan katkı sağlayan 'MESST' avantaj programımız gibi birçok imkan ve sosyal haklara sahip MESS işçisi, her zaman ayrıcalıklı olmaya devam edecektir."

Akkol, "Süreci, hem işverenlerimiz hem de işçi arkadaşlarımız için en iyi şekilde tamamladık. Çalışma hayatına "ben değil biz" anlayışıyla yaklaşmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Metal işçilerinin zam oranı belli oldu

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Enflasyon, Türkiye, Eylül, Metal, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Metal işçilerinin zam oranı belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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