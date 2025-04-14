Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk - Son Dakika
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Ekonomi

Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk

Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk

Son 3 haftada mevduat faizlerinde yaşanan yükseliş, bankaların sunduğu faiz oranlarını 52 ay sonra yüzde 50 seviyelerine kadar taşıdı. Enflasyon beklentilerinin sınırlı da olsa artması, TCMB'yi kısa vadede daha sıkı para politikasına yönlendirdi. Piyasanın %46'dan fonlanmaya başlamasıyla birlikte TL'nin getirisi de arttı. İşte bugün itibarıyla 1 milyon TL'nin getirisi...

14.04.2025 10:57
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Türkiye Gazetesi'nden Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre mevduat faizlerinde yaklaşık 3 haftadır devam eden hareketlilik sürüyor. Mart ayının ikinci yarısında %47,00 seviyesine kadar gerileyen mevduat faizi, bu hafta başında psikolojik sınır olan %50'ye tekrar ulaştı. TCMB'nin geçen ay "takvim dışı" PPK ile gecelik borç verme faiz oranını %44'ten %46'ya çıkarması ve piyasayı da bu orandan fonlamaya başlaması, mevduat faizlerinde de yükselişi beraberinde getirdi.

GÖZLER MERKEZ'İN FAİZ KARARINDA

Son olarak TCMB şubat ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini %45,00 seviyesinden %42,50'ye çekmişti. Dikkatler bu hafta perşembe günü TCMB'nin faiz kararına çevrildi. AA Finans tarafından geçen hafta gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, politika faizinin %42,50'de sabit tutulması bekleniyor. Öte yandan piyasanın %46'dan fonlanmaya devam edilmesi de öngörülüyor.

MERKEZ'İN TEDBİRLERİ FAİZ CEPHESİNDE KARŞILIK BULDU

Döviz kurlarında yaşanan ancak tedbirlerle kontrol altında alınan sınırlı hareketliliğin ardından enflasyon beklentilerinde bir miktar bozulma gerçekleşmişti. TCMB tarafından açıklanan nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde, enflasyonda yıl sonu beklentisinin yüzde 28,04'ten 29,98'e yükseldiği görülmüştü. Öte yandan yine TCMB verilerine göre son haftalarda döviz tevdiat hesapları da yükselişe geçerek, 4 Nisan ile sona eren haftada 189 milyar doları aşmıştı. TCMB'nin TL'yi cazip kılmak için aldığı tedbirler, mevduat faizleri cephesinde karşılık buldu. Geçen hafta %49,50 olan en yüksek mevduat faizi oranı bu hafta %50,00 seviyesine kadar yükseldi. Böylece TL için getiriler bir miktar daha yükseldi.

14 Nisan 2025 itibarıyla en yüksek mevduat oranı sunan bankalar şöyle:

-Fibabanka Kiraz Hesap: %50,00

- Anadolubank Renkli Hesap: %49,00

-Alternatif Bank VOV Hesap: %49,00

-QNB Kazandıran Günlük Hesap: %48,50

- Akbank: %47,50

Bankalarca sunulan en yüksek oran dikkate alındığında son getiriler ise şöyle oluştu:

250 BİN TL'NİN GÜNCEL GETİRİSİ

-Mevduat Miktarı: 250 bin TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: %50,00

-Net Getiri: 9 bin 315 TL

500 BİN TL'NİN GÜNCEL GETİRİSİ

-Mevduat Miktarı: 500 bin TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: %50,00

-Net Getiri: 18 bin 630 TL

1 MİLYON TL'NİN GÜNCEL GETİRİSİ

-Mevduat Miktarı: 1 milyon TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: %50,00

-Net Getiri: 37 bin 260 TL

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Politika, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Şevki Sünger:
    Gemicik alirken nas yok millete gelince nas sonra memleketin içinden geç sanki milyonda bir faiz değilse milyonda iki olunca faiz oluyor. Faiz faizdir 34 6 Yanıtla
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