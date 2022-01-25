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Mango ekeni zengin ediyor! Bahçede 40, markette 80 liradan satılıyor - Son Dakika

Mango ekeni zengin ediyor! Bahçede 40, markette 80 liradan satılıyor

25.01.2022 12:31

Türkiye'nin tropikal bahçesi olarak bilinen Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yetişen 42 tür tropikal meyvenin üretim alanı son 2 yılda iki kat arttı. Üretici, 'meyvelerin kralı' olarak tanınan mangonun tanesini 40 liradan satarken, meyvenin perakende fiyatı 80 lirayı buluyor.

Gazipaşa'da örtü altı ve açık alanda yetiştirilen yaş sebze ve meyve çeşitliliğinde son yıllarda artış yaşandı. Üreticiler, pandemi sürecinde tüketimi artan tropikal meyve yetiştiriciliğine yöneldi. Yüksek gelir elde edilen tropikal meyvede üretim alanı son 2 yılda yaklaşık 2 kat artış gösterdi. İlçede örtü altında 50, açık alandaki bahçelerde 90 dekar olmak üzere 140 dekarda tropikal meyve üretimine başlandı.

Mango ekeni zengin ediyor! Bahçede 40, markette 80 liradan satılıyor

TROPİKAL MEYVE BAHÇESİNDE 42 ÜRÜN

Ürün çeşitliliğiyle 'Türkiye'nin tropikal meyve bahçesi' olarak adlandırılan Gazipaşa'da muz ile başlayan tropikal meyve üretimini avokado takip etti. Bölgede yaygın olarak üretilen muz ve avokadonun yanı sıra, mango, ejder meyvesi, papaya, pasiflora, Hindistan cevizi, longan, lichi, jambu, jackfruit, druian, white sapote, black sapote, karambola, wampei, cherymoya, atemoya, umbrella, roseapple, babil fruit, ketem billa, keyelmasi, Napal erigi, kahve ağaci, fejualime, limon, kivi, gouva, çilek gouvasi, pomelo, budanin eli, finger lemon, kurt üzümü, pepino, altın çilek, kamkat, groviola, yılan meyvesi, sapodilla, demir hindiba gibi 42 değişik tür ürün yetişiyor.

Mango ekeni zengin ediyor! Bahçede 40, markette 80 liradan satılıyor

MANGO BAHÇEDE 40, MARKETTE 80 LİRA

İlçede tropikal meyvelerden mango yetiştiriciliğinde son yıllarda hızlı artış yaşandı. Bazı muz üreticileri daha fazla gelir elde edilen mango yetiştiriciliğine başladı. Muz üretim alanını mango bahçesine dönüştüren üreticiler, ürünlerini ihraç etmeyi hedefliyor. Örtü altında ağustos ayında başlayan mango hasadı, nisan ayına kadar sürüyor. Üreticiler mangoyu, tanesi 40 liradan satıyor. Mangonun perakende fiyatı ise 80 lirayı buluyor.

Mango ekeni zengin ediyor! Bahçede 40, markette 80 liradan satılıyor

TÜRKİYE'NİN MANGO ÜRETİM AVANTAJI

Tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesi için destek veren Mustafa Ezici, mangonun yılın 12 ayı ürün verdiğinden bahsetti. Bahçesindeki muzu kilosunu 4.5 liraya satan üreticilerin 40 liraya satılan mangoya yönelmeye başladığını dile getiren Ezici, Türkiye'de ağustos, aralık ayları arasında mango hasadı yapılabilmesinin, yurtdışı pazarı için çok avantaj olduğunu belirtti.

8 DEKARDA 300 BİN LİRA GELİR HEDEFLİYOR

Mango üreticisi Musa Ersoy, 8 dekar örtü altı üretim alanında 300 mango ağacı bulunduğunu söyledi. İkinci hasada başladıklarını anlatan Ersoy, ürettiği mangoların tanesinin yaklaşık 800 gram ile 1 kilo ağırlığında olduğunu belirtti. Ersoy, bu yıl mango üretiminden 300 bin lira gelir beklediğini ifade etti.

Mango ekeni zengin ediyor! Bahçede 40, markette 80 liradan satılıyor

"BAKIMI KOLAY, GELİRİ İYİ"

Gazipaşa Ziraat odası Başkanı Yusuf Çelik ise şöyle konuştu:

"Bölgede yaş sebze meyve üretimi çok yaygın. Muz, salatalık, patlıcan, fasülye gibi çok çeşit ürünümüz var. Üretici gelirini artırmak için tropikal meyvelere yönelmeye başladı. Bakımı kolay, geliri iyi olan tropikal meyve üretimine geçmemiz gerekiyor. Gazipaşa'ya uyum sağlayan mango açıkta ve örtüaltı üretime uyum sağladı. Verimi güzel. 7 yıllık mango ağaçlarından yaklaşık dekardan 200-300 bin lira kazanç elde edildiği tespit edildi. Üreticilerimizin tropikal meyvelere yönelerek daha fazla gelir kazanacağını düşünüyorum."

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Gazipaşa, Antalya, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Mango ekeni zengin ediyor! Bahçede 40, markette 80 liradan satılıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mango ekeni zengin ediyor! Bahçede 40, markette 80 liradan satılıyor - Son Dakika
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