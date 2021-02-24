MicroStrategy 19,452 Bitcoin daha aldı

Son zamanda aldığı 70,000 Bitcoin ile kripto para yatırımcısı kurumlar arasına katılan iş zekası, mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler şirketi MicroStrategy, 19,452 Bitcoin daha aldığını açıkladı.

Analistlere göre, MicroStrategy CEO'su Michael Saylor'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama sırasında Bitcoin'in fiyatı 52,765 dolar düzeyindeydi ve bu da toplam 1.03 milyar dolarlık alıma karşılık geliyor.