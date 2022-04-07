Midilli Adası'ndan Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi gelecek - Son Dakika
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Midilli Adası'ndan Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi gelecek

07.04.2022 12:06
Midilli Adası'ndan Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi gelecek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen katamaran feribot seferleri gelecek hafta yeniden başlayacak.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen katamaran feribot seferleri gelecek hafta yeniden başlayacak.

Ayvalık Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgından dolayı yaklaşık 25 aydır kapalı olan seferlerin başlamasıyla gemiler 12 Nisan'da Ayvalık'tan demir alarak Midilli'ye gidecek ve 14 Nisan sabahı ilk turist kafilesi ilçeye gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık-Midilli yolcu taşımacılığının yapıldığı son düzenli seferin 5 Mart 2020'de gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Seferlere yeniden başlanmasının ilçede heyecanla karşılandığını belirten Ergin, "Ayvalık ile Midilli Adası arasında başka hiçbir Yunan adası ile Türk ana karası arasında olmayan çok kuvvetli bir organik bağ bulunuyor. Her iki taraf da birbirini çok iyi tanıyor, arada sağlam dostluklar bulunuyor. Kapıların açılacak olması tüm pandemi sürecinin ardından hepimize iyi gelecek, tüm Ayvalık esnafına can suyu olacak." ifadesini kullandı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ayvalık Belediye Meclisi Üyesi Ali Jale de seferlerin önemine dikkati çekti.

İki şehir arasında kazan-kazan formülü olduğuna işaret eden Jale, "Özellikle perşembe ve cumartesi günleri Yunanlılar, Ayvalık'a kalabalık gruplar halinde gelmekte ve yerel esnafımızdan çok çeşitli türlerde ve Ayvalık'ta her evin sofrasına değecek adil dağılımlı alışveriş yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Jale, yaz aylarında ise Türklerin, Midilli Adası'nın huzurunu, tarihini, gastronomisini ve doğal güzelliklerini tercih ettiğini belirtti.

Ayvalık esnafından Derya Övüç, salgının ekonomik koşullarının herkesi zorladığına değindi.

Yunan turistlerin ilçe ekonomisine büyük katkısının olduğunu vurgulayan Övüç, "Biz de onları bekliyoruz memnuniyetle. Umarım güzel olur, umarım tüm beklentilerini karşılar. Beraberinde zaten yaz geliyor, yazın da açılan turizm etkisinin olacağını düşünüyorum. Umarım Midilli'nin bu şekilde bize katkısı olur." ifadesini kullandı.

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Midilli Adası, Yunanistan, Ayvalık, turist, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Midilli Adası'ndan Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi gelecek - Son Dakika


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