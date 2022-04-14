Midilli Adası'ndan Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi - Son Dakika
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Midilli Adası'ndan Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi

14.04.2022 13:54
Midilli Adası'ndan Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, Kovid-19 salgını nedeniyle 25 ay ara verilmesinin ardından 12 Nisan'da yeniden başlayan feribot seferleriyle Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan turistleri ağırlamaya başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, Kovid-19 salgını nedeniyle 25 ay ara verilmesinin ardından 12 Nisan'da yeniden başlayan feribot seferleriyle Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan turistleri ağırlamaya başladı.

Midilli'den sabah saatlerinde hareket eden 3 feribot, yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından 154 kişiyi Ayvalık'a getirdi.

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak kente giren kafile, Ayvalık Belediyesi Liman İskelesi'nde karanfillerle karşılandı.

Yunan turistlerden Dina Orfanu, gazetecilereq, aylardır gelemediği Ayvalık'taki dostlarını ve çarşıyı çok özlediğini söyledi.

Franco Otilis ise 1980 yılından bu yana Türkiye'ye geldiğini, her seferinde bir sonraki ziyareti için sabırsızlandığını anlattı.

Ayvalık'ta çok arkadaşı ve dostunun olduğunu dile getiren Otilis, şöyle konuştu:

"Temennim, Ayvalık-Midilli arasındaki bu seferlerin her zaman devam etmesi ve bir daha kapanmamasıdır. Barışın dünyada olduğu gibi Ege'nin iki yakasında da büyük önemi var. Bizim zaten iki halk arasında herhangi bir sorunumuz yok. Ancak zaman zaman bazı diplomatik sıkıntılar yüzünden bu ilişkiler sekteye uğrayabiliyor. Bu anlamda özellikle barışın devam etmesini çok istiyorum."

"Dostlarını görmeye geldiler"

Feribot İşletmecisi Ali Jale, seferlerin yeniden başlamasının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Ayvalık-Midilli hattının ticaret ve turizmin dışında organik bir dostluk bağı anlamına da geldiğini ifade eden Jale, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her Ayvalıklı'nın Midilli'den dostları, her Midillili vatandaşın ise Ayvalık'tan dostları var. Bu dostluklar uzun yıllar pekiştirilerek kurulmuş dostluklardır. Bu anlamda bugün buraya gelen Yunanlı turistlerin pek çoğu emin olun dostlarını görmeye geldiler. Bu akşam da Midilli'ye dönerken pek çok Türk misafirimizi götüreceğiz. Onlar da oradaki dostlarını göremeye gidecekler. Dolayısıyla bu organik bağın tekrar hayata geçirilmesi, Türk-Yunan dostluğunun pekiştirilmesi adına bu hattın açılması çok önemliydi. Bugün bunun sağlanması ve bizimde buna vesile olduğumuz için mutluyuz."

İki gün önce gittiği Midilli'den dönen Türk turistlerden Ufuk Ova, "25 ay sonra oradaki dostlarımızla bir arada olmanın sevincini yaşadık ve hoş bir vakit geçirdik." dedi.

Esnaf Özgür Mete de 25 aylık ayrılığın kendilerini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Seferlerin başlamasıyla artık işlerin de düzeleceğini anlatan Mete, "Bugün bizim için çok mutluluk veren bir gün. Esnaf olarak sevindik, zor bir süreçten geçtik ama devletimiz imkanlarını kullanarak vatandaşlarımıza yardımcı oldu. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak." diye konuştu.

Midilli Adası'ndan Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi
Midilli Adası'ndan Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi
Midilli Adası'ndan Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi
Midilli Adası'ndan Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi

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Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Midilli Adası'ndan Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Midilli Adası'ndan Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi - Son Dakika
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