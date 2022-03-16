Vestel'den mikrofiber filtreli çamaşır makinesi - Son Dakika
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Vestel'den mikrofiber filtreli çamaşır makinesi

16.03.2022 11:47
Vestel'den mikrofiber filtreli çamaşır makinesi

Vestel, mikrofiberlerin denizlere karışması probleminden yola çıkarak doğayı ve su kaynaklarını koruyan mikrofiber filtreli çamaşır makinesi üretti.

Vestel, mikrofiberlerin denizlere karışması probleminden yola çıkarak doğayı ve su kaynaklarını koruyan mikrofiber filtreli çamaşır makinesi üretti.

Vestel açıklamasına göre, şirket, su kaynaklarının korunması, karbon azaltımı, enerji verimliliği, atıkların azaltılması, çevreci ürünlerin geliştirilmesi gibi alanlara katkı sağlayan AR-GE, girişimcilik ve inovasyon çalışmalarını sürdürüyor.

İklim kriziyle gönüllü olarak mücadele eden şirket, karbon ayak izlerinin azaltılmasına destek oluyor.

Halihazırda okyanuslarda kişi başı 200 milyon mikrofiber parçacık olduğu tahmin ediliyor. Gıda zincirine karışarak insan vücudu için de tehlike oluşturan bu parçacıkların yüzde 35'inin çamaşır makinesi kaynaklı olduğu biliniyor. 5 kilogramlık çamaşırdan yaklaşık 700 bin mikrofiber parçacık çıkabiliyor. Sonuç olarak, her yıl yarım milyon ton mikrofiber, atık su arıtma tesislerince de ayrıştırılamadığından su kaynaklarına karışıyor.

Avrupa'da mikrofiber filtre kullanımıyla ilgili regülasyon çalışmaları devam ederken bu soruna kalıcı bir çözüm üretmek için harekete geçen Vestel, ilk kendinden mikrofiber filtreli çamaşır makinesini geliştirdi. Suyu korumaya dikkati çeken Vestel, geliştirdiği teknolojiyle hem doğayı hem insan sağlığını koruyor.

"Çevre odaklı ürünler geliştirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ekseninde gerçekleştirdiklerini belirterek, uluslararası çevrelerce de takdir gören çevre dostu ürünlerinden bahsetti.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na sağladıkları katkıyı sürekli artırdıklarını ve sürdürülebilir geleceği inşa etmek için çalıştıklarını aktaran Erdoğan, "Bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek henüz Avrupa'da regülasyon çalışmaları devam ederken geliştirdiğimiz mikrofiber filtreli çamaşır makinemizle doğa için yarattığımız pozitif değeri artırdık. Sürdürülebilirlik alanında sorumluluk almaya ve çevre odaklı ürünler geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vestel'den mikrofiber filtreli çamaşır makinesi

YORUMLAR
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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vestel'den mikrofiber filtreli çamaşır makinesi - Son Dakika


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