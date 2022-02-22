Milletvekili Hakan Kahtalı'dan iddialara yanıt - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, ortağı olduğu şirketi hakkında ortaya atılan iddialar ile ilgili açıklama yaparak, "Hem ticari hem de siyasi hayatımda tüm Malatyalı Hemşerilerimizin de şahit olduğu üzere, alnımız ve fikrimiz 'Ak' bir şekilde bugünlere geldik. Ticari ahlakımızı inançlarımız üzerine oluşturduk ve bugüne kadar bu prensiple hareket ettik." dedi.

Malatya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin'in, AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı'nın ortağı olduğu gıda tedariği şirketi ile ilgili gündeme getirdiği iddialara Milletvekili Kahtalı'dan açıklama geldi.

Kahtalı, bir STK temsilcisi tarafından ortağı olduğu şirket üzerinden şahsına mesnetsiz ifadeler kullanılarak algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Bir Damla A.Ş.'yi töhmet altında bırakacak açıklamaların yapılması üzerine hassaten bu bilgilendirmeyi yapma gereği duyduk. Hem ticari hem de siyasi hayatımda tüm Malatyalı Hemşerilerimizin de şahit olduğu üzere, alnımız ve fikrimiz "Ak" bir şekilde bugünlere geldik. Ticari ahlakımızı inançlarımız üzerine oluşturduk ve bugüne kadar bu prensiple hareket ettik" dedi.

Kahtalı, 25 yıldır 18 gıda ve temizlik malzemeleri firmalarının bayiliğini ysptığı firmalarının bugüne kadar hiç bir devlet desteği almadığını ve hiçbir bankadan kredi ve faiz kullanmadan kendi öz sermayesiyle 100'e yakın personeli istihdam ettiklerini ifade etti.

Malatya Şeker Fabrikası'nın şahsına ve hissedarı olduğu şirkete 50 kg torba şeker satışı bulunmadığını ifade eden Kahtalı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bize 5 kilogramlık paketler halinde gelen şekerin firmanın belirlediği kar oranıyla dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bir Damla A.Ş. sadece Türk Şeker A.Ş. Dağıtım firmasının 81 ildeki bayisinden biridir. Yaklaşık 1 yıldır bayiliğini yapmaktayız. Türk Şeker AŞ. dağıtım firması sadece şeker satışı değil, salça, makarna ve hububat gibi paketli ürünlerin de satışını gerçekleştirmektedir.

Malatya'ya büyük yatırımlar kazandırmış ve yüzlerce hemşerimize istihdam sağlayan bir şirketin böylesine mesnetsiz ifadelerle töhmet altına bırakılması ne Ahilik anlayışına ne de bir STK temsilcisine yakışmamaktadır.

Bilinçli olarak yapılan kamuoyunu aldatan bu açıklamayı orada bulunan Oda başkanlarının da konuyu bilmeden anlamadan alkışlamaları şahsımı üzmüştür. Yasal süreç ve dağıtım ağı ile ilgili detaylı bilgiye Türk Şeker A.Ş. den ulaşabilirler. Biz bugüne kadar firmamız olarak tüm yatırımlarımızı Malatya'mıza yaptık, bundan sonrada inşallah yatırımlarımızı Malatya'ya yapmaya devam edeceğiz. Biz Allah deriz, peygamber deriz çünkü biz Müslümanız. Bugüne kadar kimsenin hakkını yemedik, bundan sonra da Rabbim nasip etmesin. Bizim inancımızda devlet malını haksız yere yiyenler ebedi hayatta cehennemliktir. Sözlerime son verirken, Allah Resulü (sav) "Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun aslını araştırın." Emrini unutmamalıyız. Şahsıma ve hissedarı olduğum şirkete yapılan bu mesnetsiz ifadeleri kınıyorum." - MALATYA