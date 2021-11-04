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Milli Muharip Uçak'ın ilk parçası üretildi - Son Dakika

Milli Muharip Uçak'ın ilk parçası üretildi

04.11.2021 12:57
Milli Muharip Uçak'ın ilk parçası üretildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk parçasını üretti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk parçasını üretti.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Twitter hesabından MMU'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Kotil, paylaşımında, "Milli Muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Alınan bilgiye göre, MMU'da yaklaşık 20 bin parça bulunuyor ve bunların üretiminin 2022 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Parça ve alt sistemlerin üretiminde birçok Türk savunma ve havacılık sanayisi firması görev alıyor.

MMU'nun 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedefleniyor. Böylece aviyoniklerin, kontrol ve hidrolik sistemlerin yer aldığı prototipin ilk kez motor çalıştırmasıyla uçağın yer testleri başlayacak.

MMU'nun ilk uçuşunu 2026'da yapması hedefleniyor.

Milli Muharip Uçak'ın ilk parçası üretildi
Milli Muharip Uçak'ın ilk parçası üretildi

Havacılık, Milli, Türk, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Milli Muharip Uçak'ın ilk parçası üretildi - Son Dakika Ekonomi


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