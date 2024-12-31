Milli Piyango Yılbaşı Büyük Çekilişi heyecanı sürüyor. Saat 18.30'da başlayan çekilişte 600 milyon liralık rekor ikramiye üç çeyrek bilete çıktı.
Öte yandan 6 milyon lira ve 60 milyon lira kazanan numaralar da belli oldu. Rakamlar şöyle:
2432263
2432263
3864413
4063986
4821966
5355909
7149626
7755558
8142779
8509287
8873296
1223970
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Son Dakika › Ekonomi › Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu - Son Dakika
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