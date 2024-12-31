Milli Piyango\'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu

Ekonomi

Milli Piyango Yılbaşı Büyük Çekilişi heyecanı sürüyor. Saat 18.30'da başlayan çekilişte 600 milyon liralık rekor ikramiye üç çeyrek bilete çıktı.

Öte yandan 6 milyon lira ve 60 milyon lira kazanan numaralar da belli oldu. Rakamlar şöyle:

6 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

2432263

2432263

3864413

4063986

4821966

5355909

7149626

7755558

8142779

8509287

8873296

60 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

1223970

5234525