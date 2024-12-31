Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu

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Milli Piyango Yılbaşı Büyük Çekilişi'nde 600 milyon liralık rekor ikramiye çeyrek bilete çıkarken, 6 milyon ve 60 milyon lira kazanan numaralar belli oldu.

31.12.2024 22:14  Güncelleme: 22:49
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Milli Piyango Yılbaşı Büyük Çekilişi heyecanı sürüyor. Saat 18.30'da başlayan çekilişte 600 milyon liralık rekor ikramiye üç çeyrek bilete çıktı.

Öte yandan 6 milyon lira ve 60 milyon lira kazanan numaralar da belli oldu. Rakamlar şöyle:

6 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

2432263

2432263

3864413

4063986

4821966

5355909

7149626

7755558

8142779

8509287

8873296

60 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

1223970

5234525

Milli Piyango\'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu

Haberler.com Özel, Yılbaşı, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Trabzon:
    HARAM PARANIN KİMSEYE FAYDASI OLMAZ...KİME VURURSA İKRAMİYELER FİLİSTİNE GAZZEYE SURİYEYE GÖNDERSİN 81 88 Yanıtla
    Erol Ocak:
    sen ne kadar akıllısın öyle 8 2
    Ömer Özen:
    miktir ordan 6 3
    ayhan kından:
    sen mali mulkunu sat gonder tabiki sende git 4 3
  • Fahriye Dalyan:
    Bütün biletler Yıldırım Demirören'e çıktı ?? 164 4 Yanıtla
    Ozan Aslan:
    hayır büyük patrona çıktı Demirören sadece piyon 10 2
  • Aziz Sungur:
    hangi illere çıktı. Demirören şehir mi? :) 87 8 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Alacak kadar ayi değilim muhtemelen çıkacağı yeri biliyordur büyük ikramiye. 71 15 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Büyük ikramiye Galatasaraylı birine çıksın. Osimhen'in bonservisini alalım. 39 27 Yanıtla
  • yılmaz gokkus:
    kazanan dombili demirören 49 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu - Son Dakika
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