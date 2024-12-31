600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara

Geniş Video İzle

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin 600 milyonluk büyük ödülü, bu yıl üç çeyrek bilete çıktı. İşte şanslı numara...

31.12.2024 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye tutarı bu yıl 600 Milyon lira olarak belirlendi. Noter huzurunda yapılan çekiliş 18.30'da başladı. 600 milyon liralık büyük ödüllü Milli Piyango ise 23:15'de çekildi. Amorti 2 ve 7 rakamlarına isabet etti.

İŞTE ŞANSLI NUMARA

Bu yıl büyük ikramiye 3 çeyrek bilete çıktı.

İşte kazandıran numara: 1052448

ŞANSLI KİŞİLERİN ŞEHİRLERİ DE BELLİ OLDU

Üç çeyrek bilete çıkan büyük ikramiyenin şanslı kişilerin şehirleri de belli oldu. Büyük ikramiyenin çıktığı il ve ilçeler şöyle: Bursa/ Osmangazi, Antalya/ Muratpaşa, İzmir Bergama.

AMORTİNİN İSABET ETTİĞİ RAKAMLAR

Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülü olarak bilinen Amorti rakamları Milli Piyango biletinin son rakamlarıdır. Bu sene amorti kazandıran numaralar ise 2 ve 7 oldu.

600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara

Ekonomi, Yılbaşı, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Mahşerin atlısı:
    yani Ekepenin belirlediği numaraya çıktı özetle 201 134 Yanıtla
    taha albayrak:
    ananida akp ...... sen ciktin herhalde her boku ak partiden bildigine gore 46 72
    Mükerrem Kılıç:
    aynen kurdo siz kaçakçılığa devam 14 29
    Ağanın OĞLU:
    kafayı yemişsiniz 15 17
    ayhan kından:
    3 ceyrek 1 ceyrek nerede 4 1
  • Fahri Bozkurt:
    kazanan demir ören 250 10 Yanıtla
  • Emre Yildirim:
    yine demirörene va malum partiye çıktı alan enayiler sagolsun 192 39 Yanıtla
  • Hasan null:
    Haram zehir zıkkımdır 185 21 Yanıtla
  • Mehmet Aslan:
    önceden belirlenmiş numara bu mu :) 155 19 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    tüpcu millet silkiyor yine 147 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 İstanbul’da büyük Gazze buluşması Binlerce kişi Galata’ya yürüyor İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
16:06 Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu O anlar kamerada Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada
16:04 İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı
15:43 Hizbullah, İsrail’i açık açık tehdit etti Saldırı için tarih verdiler Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
15:41 Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor
15:31 İran: Suriye’de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak İran: Suriye'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak
15:30 İşte 2024’ün en çok konuşulan olayları İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları
15:21 Mustafa Topaloğlu’ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim Mustafa Topaloğlu'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim
15:18 Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 11:24:43. #1.11#
SON DAKİKA: 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.