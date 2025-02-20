MHP lideri Bahçeli'den ''Askıda 9 Gülek Buğday Projesi'' - Son Dakika
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Ekonomi

MHP lideri Bahçeli'den ''Askıda 9 Gülek Buğday Projesi''

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Geçtiğimiz haftalarda kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dinlenme sürecinde ''Askıda 9 Gülek Buğday Projesi''ni başlattı.

20.02.2025 21:22
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde Gebze'de kalp kapakçığı operasyonu geçirdi. 14 Şubat'ta tedavi sürecinin tamamlanan ve taburcu edilen MHP lideri, Ankara'da dinlenme sürecine girdi.

DİNLENME SÜRECİNDEKİ BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN PROJE

MHP liderinin sağlık durumu merak edilirken, Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bahçeli, "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlattı.

MHP lideri Bahçeli'den 'Askıda 9 Gülek Buğday Projesi'

MHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milli Dayanışmamızda Askıda 9 Gülek Buğday-Çiftçilerimizin faaliyetleri esnasında önemli tarımsal girdilerin maliyetlerinden kaynaklı bazı sıkıntılar yaşandığı bilinmektedir. Bu sıkıntıların giderilmesi öncelikle tarım politikaları yürüten kurum ve kuruluşların sorumluluğudur.

Bununla birlikte, çiftçilerimizin tarımsal üretimleri, o üretim dönemi için Cenab-ı Allah'ın bir lütfu olarak hilesiz, hurdasız şekilde elde edilen en helal kazanç kapısıdır. Bu düşüncelerle dar ve sabit gelirli, asgari ücretle ve emeklilikle geçimini sağlayan bu vatanın evlatlarının çocuklarının beslenmelerine katkı sağlamak çiftçilerimizin görevi olmalıdır.

ASKIDA 9 GÜLEK BUĞDAY PROJESİ'Nİ BAŞLATTI

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de bir çiftçi evladı olarak 2025 yılının sosyo-ekonomik sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan dar ve sabit gelirli insanlarımıza bir katkı sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlatmış bulunmaktadır. Sayın Genel Başkanımız, projeye ilk katkıyı kendisi sağlayarak öncülük etmiş ve projeyi başlatmıştır. Tüm çiftçilerimizi dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza katkı vermek amacıyla "Askıda 9 Gülek Buğday" projesine katılmaya davet ediyoruz."

MHP lideri Bahçeli'den 'Askıda 9 Gülek Buğday Projesi'
MHP lideri Bahçeli\'den \'\'Askıda 9 Gülek Buğday Projesi\'\'

Devlet Bahçeli, Politika, Ekonomi, MHP, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MHP lideri Bahçeli'den ''Askıda 9 Gülek Buğday Projesi'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Bayram ÖZSOY:
    cigersiz 353 32 Yanıtla
    Adem Şimşek:
    Sen Şerefsiz misin 0 1
    Kerim Cüceler:
    boş konuşma baryam 0 1
  • KAPLAN BEY:
    aq bir insan hergünmü azimle saçmalar arkadaş şu ezrailde işini yapsın artık 185 40 Yanıtla
  • Apple User:
    allahım yüce rabbin sen konuyu biliyorsun tez vakitte yeter be dinazor ?? 161 28 Yanıtla
  • Beyto beyto:
    çiftçilere nerden alacak acaba da 9 gülek buğday versin üre gübreden haberin varmı sayın Bahçeli 19.300 TL tonu 6 ton gübre lazım bizde bütün vekillerden 1 ton gübre çağrısı yapıyoruz çiftçilere versin 151 6 Yanıtla
  • Barbaros:
    tarım girdilerine çokça zamlar yapılır, buğday sudan bile ucuz bi çay 10 TL’yken, bir kilo 8 tl , çiftçi nasıl yürütecek bu işi, gerçi Ukranya, Rusya çiftçileri varken kim takar , Türk çiftçisini.. 114 7 Yanıtla
  • Ender seker:
    ne güleği Türkçe konuş 85 9 Yanıtla
    Ceylan Koyuncu:
    mallar anlamaz 0 1
  • Reis 13:
    o ne demek oglm 76 16 Yanıtla
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