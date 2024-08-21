Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var - Son Dakika
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Ekonomi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var

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Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre; 2025 yılı için hükümet kanadının 24 bin 500 ile 25 bin lira rakamlarının üzerine yoğunlaştığı ve nihai kararı işçi temsilcileriyle yapılacak görüşmelerden sonra vereceği yönünde...

21.08.2024 12:08  Güncelleme: 12:42
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Geçtiğimiz temmuz ayında ara zam alamayan milyonlarca çalışan, 2025 asgari ücret artışının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Sadece asgari ücretliyi değil özel sektörde çalışan milyonları da ilgilendiren Ocak 2025 zammı için beklentiler artarken, kulislerde konuşulan yeni zam oranı çalışanlara biraz da olsa nefes aldırabilecek cinsten...

OKUL MASRAFLARI KARA KARA DÜŞÜNDÜRÜYOR

Ocak 2024'te 17 bin 2 TL olarak açıklanan asgari ücretin ardından 8 ay gibi bir süre geçerken; artan enflasyon, hayata pahalılığı, kira ve gıda fiyatlarındaki artışla birlikte maaşları eriyen milyonlarca çalışan, eylül ayının gelmesiyle birlikte şimdi de çocuklarının okul masraflarını düşünüyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşamanın maliyeti her geçen gün artarken, gözler şimdiden Ocak 2025'te yapılacak asgari ücret zammına çevrilmiş durumda...

MASADA İKİ RAKAM VAR

Asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam oranıyla ilgili hükümet kanadı şimdiden çalışmalara başladı. Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmadığına dikkat çeken uzmanlar, ocak 2025 itibariyle asgari ücret için 24 bin 500 ile 25 bin lira rakamlarının masada olduğunu belirtiyor.

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret ocak ve temmuz aylarında iki kez zamlanmıştı. Son olarak hükümet tarafından yapılan yüzde 49 artış ile birlikte yeni asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.

ZAM ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Süreç ise şu şekilde ilerliyor; toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en az 10 üyenin katılımıyla toplanabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca üyelerden biri komisyon başkanı olarak seçilir. Kararların oylama usulüyle alındığı komisyonda eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü geçerli sayılır. İlk toplantısını Bakanlıkta gerçekleştiren komisyona sonraki toplantılarda işçi ve işveren sendikaları ev sahipliği yapar. Bakanlıkta gerçekleşen son toplantıyla nihai karar açıklanır.

NET VE BRÜT ÜCRET NE DEMEK?

Asgari ücret ve maaş zammı konuları konuşulurken net ve brüt ücretler kafa karıştırıcı olabiliyor. Zira bazı işverenler maaş teklifini brüt olarak bazıları ise net ücret üzerinden sunabiliyor. Peki net ve brüt ücret ne demek?

Çalışanlar; gelir vergisi, SGK primi ve sendika aidatı gibi aylık ödemeler yapmakla yükümlüdür. Çoğunlukla bu ücretler işveren tarafından maaştan kesilerek ödenir. İşte bu kesintilerin hesaba katılmadığı ücrete brüt maaş deniyor. Ödemeler yapıldıktan sonra kalan ücret ise net maaş oluyor. Yani net maaş, çalışanın doğrudan eline geçen toplam ücreti tarif ediyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var

Asgari Ücret, Ekonomi, Hükümet, İş Dünyası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ferhat eser: zam yapmayın asgari maaşa zam demek herseye zam demektir bu şekilde devam edelim 20 22 Yanıtla
  • Mehmet Eroğlu: 24.500 ve 25.000 rakam değil sayıdır. Ayrıca alım gücü bağlamında yetersizdir. 20 4 Yanıtla
  • Ezel Bayraktar: Marketler zam yapmaya başlar şimdiden 19 2 Yanıtla
  • Murat: Gözü aç olan şükürsüze buda yetmez.!!!!! 3 14 Yanıtla
  • İbrahim Özel: 30 da yapsalar 2 kişiye yetmez bu şartlarda küçük şehir büyük şehir de olsa yetmez üstüne kiradaysan of aman nalan.. 13 2 Yanıtla
  • Samsun Sporlu: alırken kepçeyle verirken çay kasigimi 11 1 Yanıtla
  • YoH null: paran değerli olmadığı sürece eflasyon düşmediği sürece pahallılik normal seviyeye inmedigi sürece boş arkadaşlar neden kendimizi kandırıyoruz ya valla cidden kimse kimseye bedava para vermiyor anlayin artık bugün verir yarın tekrar alir bisi değişmiyor yani 8 1 Yanıtla
  • Alp Uganer: 30 olsa ne olur enflasyon düşmedikten sonra 8 1 Yanıtla
  • Bahri Tanyeri: Memurada zam yapılmasın 0 2 Yanıtla
  • Harun Çelik: Yani enflasyon düşmeyecek anlaşıldı 0 0 Yanıtla
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