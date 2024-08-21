Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var

Ekonomi

Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu

Geçtiğimiz temmuz ayında ara zam alamayan milyonlarca çalışan, 2025 asgari ücret artışının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Sadece asgari ücretliyi değil özel sektörde çalışan milyonları da ilgilendiren Ocak 2025 zammı için beklentiler artarken, kulislerde konuşulan yeni zam oranı çalışanlara biraz da olsa nefes aldırabilecek cinsten...

OKUL MASRAFLARI KARA KARA DÜŞÜNDÜRÜYOR

Ocak 2024'te 17 bin 2 TL olarak açıklanan asgari ücretin ardından 8 ay gibi bir süre geçerken; artan enflasyon, hayata pahalılığı, kira ve gıda fiyatlarındaki artışla birlikte maaşları eriyen milyonlarca çalışan, eylül ayının gelmesiyle birlikte şimdi de çocuklarının okul masraflarını düşünüyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşamanın maliyeti her geçen gün artarken, gözler şimdiden Ocak 2025'te yapılacak asgari ücret zammına çevrilmiş durumda...

MASADA İKİ RAKAM VAR

Asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam oranıyla ilgili hükümet kanadı şimdiden çalışmalara başladı. Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmadığına dikkat çeken uzmanlar, ocak 2025 itibariyle asgari ücret için 24 bin 500 ile 25 bin lira rakamlarının masada olduğunu belirtiyor.

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret ocak ve temmuz aylarında iki kez zamlanmıştı. Son olarak hükümet tarafından yapılan yüzde 49 artış ile birlikte yeni asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.

ZAM ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Süreç ise şu şekilde ilerliyor; toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en az 10 üyenin katılımıyla toplanabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca üyelerden biri komisyon başkanı olarak seçilir. Kararların oylama usulüyle alındığı komisyonda eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü geçerli sayılır. İlk toplantısını Bakanlıkta gerçekleştiren komisyona sonraki toplantılarda işçi ve işveren sendikaları ev sahipliği yapar. Bakanlıkta gerçekleşen son toplantıyla nihai karar açıklanır.

NET VE BRÜT ÜCRET NE DEMEK?

Asgari ücret ve maaş zammı konuları konuşulurken net ve brüt ücretler kafa karıştırıcı olabiliyor. Zira bazı işverenler maaş teklifini brüt olarak bazıları ise net ücret üzerinden sunabiliyor. Peki net ve brüt ücret ne demek?

Çalışanlar; gelir vergisi, SGK primi ve sendika aidatı gibi aylık ödemeler yapmakla yükümlüdür. Çoğunlukla bu ücretler işveren tarafından maaştan kesilerek ödenir. İşte bu kesintilerin hesaba katılmadığı ücrete brüt maaş deniyor. Ödemeler yapıldıktan sonra kalan ücret ise net maaş oluyor. Yani net maaş, çalışanın doğrudan eline geçen toplam ücreti tarif ediyor.