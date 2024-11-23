Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı - Son Dakika
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Ekonomi

Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı

Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı

2025 yılının asgari ücretini belirlemek için Komisyon aralık ayında toplanacak. Belirlenecek zam oranı emekli ve memurlar tarafından da merakla bekleniyor. Eğer asgari ücret artışı yüzde 35-40 arasında gerçekleşirse emekliler için ortaya çıkacak refah payının 5-10 puan arasında olması tahmin ediliyor. Tahminler gerçekleşirse bu yıl ilk kez emekli artışları asgari ücret artışının üzerine çıkmış olacak.

23.11.2024 07:27
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanıyor. Ücretlere yapılan zamlar ocak ayındaki enflasyona göre artış alan emekliler için refah payı konusunda referans oluyor. Asgari ücret artışları emeklilerin üzerinde olurken geçtiğimiz yılların tersine bu yıl emekli artışı asgari ücreti geçmiş oldu. Peki 2025 yılında emekliler ve asgari ücretliler için zam oranları yüzde kaç olacak?

GÖZLER OCAK AYINDA

Milyonlarca vatandaşın gözü ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevrilmiş durumda. Emekliler için 6 aylık enflasyon oranları beklenirken, asgari ücretliler yılsonu enflasyonuna göre hesaplar yapıyor. Memurlar ise toplu sözleşme zammı ile birlikte alacakları fark için 6 aylık enflasyon rakamını bekliyor. Bu kesimlerin dışında memurlara yapılacak zam oranını merak eden bir kesim de sosyal yardım alanlar. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi birçok sosyal ödenekler de memurlara yapılacak zam oranı kadar artacak.

ENFLASYON HESABI

Yeni Asır'ın haberine göre ekim ayı enflasyonu ile birlikte 4 aylık oranı yüzde 12.06 olarak hesaplanmıştı. Şimdi kasım ve aralık ayı enflasyonları da buna eklenerek 6 aylık oran ortaya çıkacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkını gösterecek. Memurlar için oluşacak oran sosyal destekleri de aynı oranda artıracak.

NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret belirlenirken enflasyon rakamları direkt etki etmiyor. Zaten aralık ayında enflasyon ile ilgili kesin rakamlar da ortaya çıkmıyor. Ancak yapılan tahminler yıl içindeki enflasyon oranları asgari ücret belirlenirken en önemli veri olarak pazarlık masasına geliyor. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında da genellikle enflasyon rakamlarının üzerinde artış yapıldığı görülüyor.

ASGARİ ÜCRET EMEKLİYİ ETKİLER Mİ?

Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanan ücret zam oranı ocak ayında enflasyon artışı alan emekliler ve memurlar için de bir referans teşkil ediyor. 6 ayda bir artış alan emekliler ve memurlar için ortaya çıkan 6 aylık enflasyona bir refah payı eklenip eklenmeyeceği kararında asgari ücrete yapılan zam oranı etkili oluyor.

ÜCRET NASIL ARTTI?

Son 5 yıla bakıldığında asgari ücret artışlarının yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Özellikle 2022 ve 2023 yıllarındaki ara zamlarla asgari ücret artışının yüzde 100 oranlarını bulduğu ve gerçekleşen enflasyonun üzerine çıktığı görülüyor.

EMEKLİYE EK ARTIŞ

Yine son yıllarda emekli maaş artışlarına bakıldığında da enflasyon artışlarının dışında bazı ek ödemeler ve refah payı eklendiği görülüyor. Asgari ücretin iki kez belirlendiği 2022 ve 2023 yıllarında refah payı ile enflasyonun üzerinde artışlar ortaya çıkarken bu yıl kümülatif artışın ocaktaki refah payı ile birlikte yüzde 86'yı geçtiği görülüyor.

YAKIN ORANLAR

Son yıllarda yapılan asgari ücret ve emekli artışlarına bakıldığında genellikle yakın oranlar çıktığı görülüyor. Özellikle 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücretin 6'şar aylık olarak belirlenmesi sonrasında emeklilere ve memurlara eklenen refah paylarının bu artış oranlarına yakın olduğu görülüyor. Yıllık olarak belirlenen dönemlerde ise asgari ücret artışlarının emeklilere yapılan enflasyon artışlarının biraz üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Böylece emekliler ile birlikte asgari ücretlilerin de enflasyonun üzerinde artış aldıkları görülüyor.

BU YIL BİR İLK OLACAK

2025 yılının asgari ücretini belirlemek için Komisyon aralık ayında toplantılarına başlayacak. Bu yılsonunda enflasyonun yüzde 44 civarında çıkması bekleniyor. Bu orana göre emekliler için 6 aylık artışın yüzde 15-16 civarında olacağı öngörülüyor. Asgari ücret artışının da yüzde 35-40 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıllardaki formüller ortaya çıkarsa bu durumda emekliler için bir refah payı görülüyor. 2024 yılında ise asgari ücret yıllık olarak belirlendiği için emeklilere kümülatif verilen artışın altında kalmış görülüyor. Böylece ilk kez bu yıl emekli artışları asgari ücret artışının üzerine çıkmış oldu.

REFAH PAYI KAÇ OLUR?

Eğer asgari ücret artışı yüzde 35-40 arasında gerçekleşirse emekliler için ortaya çıkacak refah payının 5-10 puan arasında olması beklenebilir. Bu durumda 6 aylık enflasyon artışının refah payı ile birlikte yüzde 2025 oranına yükselmesi söz konusu olacaktır.

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Son Dakika Ekonomi Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Cocukluk askimsin:
    bizi bu hallere düşüren ve onlara destek verenler ahirette cennet yüzü gormesin 20 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    SSK ve bağkur emeklisine yüzde yüz artsa bile bu şartlarda nafile kiralar kadar maaş alamiyorlar yazık 10 0 Yanıtla
  • Süleyman Meryem:
    Buralarda yorum atanlarınızn %80 nin evi arabası bankada parası malı mülkü olan çığırtkanlar size noluyor :) 1 4 Yanıtla
  • McA !:
    Tüik in yalan yanlış Barınma,Giyinme ve Gıda (Anayasal Temel Haklar) rakamlarını gidin Somali lere yutturun, TÜRK Milleti zeki dir,İntikam alacağı günü bekler , sabretmesini iyi bilir. İnsanlar Kira ödeyemiyor,Barınma giderlerini karşılaşamıyor,Gıda ihtiyaçlarını zor karşılıyor ve siz bize Pembe hayaller satıyorsunuz. Bakın ne yapın ne edin ama bizi SALAK yerine koymaya kalkmayın. Emekliler 2023 seçimlerin de bunu kendileri hak etti gram düşünmüyorum onları ama artık acınacak haldeler,Asgari ücret ise bir ülkenin vatandaşının değerini gösterir. Bugün Türk insanının iş gücü değeri 550 dolar Seviyelerinde ise Dünya nın en fakir insanı grubunun içerisinde dir. Maval okumayın ezdirmedik ,ezdirmeyecegiz edebiyatları yaparak. Sizin PATRONUNUZ Yüce TÜRK MİLLETİ dir ey siyasi palavracılar 4 0 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    Benim şuan aldığım para kiraya gidiyor her ay akrabadan ondan bundan borc ediyorum cocuklarımızı perişan ettiler ALLAHA hevale ediyorum 2 0 Yanıtla
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