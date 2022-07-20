Milyonlarca kişi gelecek haberi bekliyor! İşte EYT düzenlemesi için masada yer alan 3 formül

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaları yürütmek için bir ekip oluşturdu. Birkaç alternatif ve önerinin değerlendirildiği çalışma kapsamında sendikalarla diyalog halinde olunacak. Şu ana kadar resmi olarak üzerinde kararlaştırılmış net bir formül yok. Ancak üzerinde gelen talepler ve dünyadaki örnekler üzerinden bazı formüllerin üzerinde duruluyor.

HANGİ FORMÜLLER KONUŞULUYOR?

EYT düzenlemesi için konuşulan formüller şöyle;

1- 15 yıl çalışma süresi 3600 prim gününü dolduranlarda ve 8 Eylül 1999 öncesi sigortası olanlarda emeklilik için yaş şartı aranmaması öncelikli talep. Bu formüle göre 6,5 milyon kişi düzenlemeden yararlanacak.

2- Erkeklerde 25 yıl ve 9 bin prim, kadınlarda 20 yıl ve 7 bin 200 primin tamamlanması halinde yaş şartına bakılmadan emeklilik formülü.

3- Eylül 1999'da çıkan yasa çerçevesinde emeklilik yaşını doldurmak için beklenen sürenin yarı yarıya azaltılması ve yüzde 2 maaş kesintisiyle erken emeklilik formülü de değerlendirilen başlıklardan biri. Alternatiflerin her biri maliyetleriyle birlikte değerlendirilecek.

BAKAN BİLGİN YOL HARİTASINI PAYLAŞTI

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün yaptığı açıklamada "Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız" ifadesini kullanmıştı.

EYT ÇALIŞMASI NE ZAMAN SONLANACAK?

NTV'de yer alan habere göre düzenlemenin yıl sonunda veya en geç Ocak 2023'te Meclis'e gelmesi bekleniyor.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999'dan önce olanlar, EYT'li olarak adlandırılıyor. Bu tarihten önce yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konulan 4447 sayılı kanunla, emekli olabilmek için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarına yaş kriteri de eklendi.