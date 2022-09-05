EYT mağdurlarını düşündüren düzenleme! İşte masadaki 3 senaryo - Son Dakika
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EYT mağdurlarını düşündüren düzenleme! İşte masadaki 3 senaryo

05.09.2022 09:42
EYT mağdurlarını düşündüren düzenleme! İşte masadaki 3 senaryo

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT sorununun çözümü için gözler aralık ayında. Konuyla ilgili çalışmalar sürerken ortaya atılan 3 senaryo EYT bekleyenlerin kafasını karıştırdı.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) seçime bir yıldan az bir süre kala tekrar gündem oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili çalışmaya başladıklarını ve bunun önümüzdeki yılın başına kadar tamamlanacağını açıkladı.

23 Ağustos'ta bir açıklama yapan Bakan Vedat Bilgin ise, masada yalnızca bir formül kaldığını açıkladı. Bakan Bilgin, çalışmalara başlandığında masada birden fazla formül olduğunu duyurmuştu. 4 Eylül'de İstanbul Kadıköy'de bir miting düzenleyen emeklilikte yaşa takılanlar ise herhangi bir formül kabul etmeyeceklerini, 1999 öncesi sigortalı olanlar için o dönemki şartların geçerli olması gerektiğini vurguladı.

3 FARKLI SENARYO GÜNDEMDE

Anadolu Ajansı ve TRT'ye göre EYT konusunda atılabilecek bazı adımlar şöyle:

  • 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların mevcut emeklilik yaşlarının kademeli olarak düşürülmesi,
  • Emekli maaşlarında kesinti kabul edenlerin emeklilik tarihinin öne çekilmesi,
  • Erkeklerde 9 bin, kadınlarda 7 bin 200 gün prim yatıranlara emeklilik hakkı verilmesi.

"SEÇİM MAKZEMESİ OLMAKTAN YORULDUK"

BBC Türkçe'ye konuşan EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran, bu konunun siyasetçilerin gündemine bir kere daha yalnızca seçim yaklaşırken girdiğini hatırlattı ve "Seçim malzemesi olmaktan yorulduk" dedi. Her gün Çalışma Bakanlığı'nı arayıp randevu talep ettiklerini, Cumhurbaşkanlığı ile görüşmek için başvurular yaptıklarını söyleyen Boran, bugüne kadar hiçbir geri dönüş olmadığını, bu yüzden Çalışma Bakanlığı bünyesinde kurulacak ekibin nasıl bir çalışma yürüteceğini bilmediklerini söylüyor.

Bakanlık, BBC Türkçe'nin bu konudaki sorularına "Şu an çalışmamız devam ettiği için bir cevap vermiyoruz" cevabını verdi. EYT Federasyonu Başkanı Boran, bu konuda muhalefet partileriyle yıllardır görüşme halinde olduklarını ve sorunlarının çözümüne destek verdiklerini, AK Parti ile ise yalnızca il başkanlıkları seviyesinde görüşebildiklerini söyledi.

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EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EYT mağdurlarını düşündüren düzenleme! İşte masadaki 3 senaryo - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYT mağdurlarını düşündüren düzenleme! İşte masadaki 3 senaryo - Son Dakika
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