Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı

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Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de başladı. Yılın ilk toplantısında en düşük emekli maaşına zam, memur ve emekliye refah payı en kritik başlıklar olarak göze çarparken terörle mücadele ve Suriye konusu da masadaki konular arasında yer alıyor. Alınan kararları Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

06.01.2025 15:46  Güncelleme: 15:58
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Yılın ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. Toplantının ana gündem maddesini ekonomi oluşturuyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME BEKLENTİSİ VAR

Yıllık enflasyonun belirlenmesinin ardından memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 15,75'lik maaş artışı yapılmıştı. Ancak en 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı için de bir düzenleme beklentisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ocak ayı içinde en düşük emekli maaşı için bir yasal düzenleme yapılacağını belirtmişti. Konunun ilgili bakanların sunumu ile kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Yine memur ve emekliye refah payı da en önemli başlıklar arasında yer alıyor.

SURİYE ÖNCELİKLİ BAŞLIKLAR ARASINDA

Kabine toplantısında Suriye de öncelikli başlıklar arasında yer alacak. Suriye'de ağır hasarlı alt yapının yeniden çalışır hale getirilmesi, enerji, tarım, içme suyu, ulaşım, taşıma gibi alanlarda ihtiyaçların tespiti için bazı bakanlıklardan heyetler temaslar gerçekleştirmişti.

Bu heyetlerin hazırladığı raporlar eşliğinde ülkenin yeniden imarı için atılabilecek adımlar ve yeni suriye yönetimiyle gerçekleştirilecek görüşmeler de kabine toplantısında ele alınacak. Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda son veriler ve alınabilecek ek kolaylaştırıcı tedbirlerin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI DA MASADA

Ankara bir taraftan da dikkatini Suriye'nin kuzeyine çevirmiş durumda. Münbiç ve çevresinde Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü YPG arasında çatışmalar devam ederken özellikle Kobani, Kamışlı ve Haseke'de sahadaki son duruma ilişkin bilgiler ve olası tehditlere dönük planlamalar da Kabine'de konuşulacak. Toplantıda ayrıca Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonları da masada olacak.

ERDOĞAN KARARLARI DUYURACAK

Kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Politika, Ekonomi, Beştepe, Kabine, Suriye, Güncel, Refah, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Seyit null:
    memur niye merakla bekliyor anlamadım? 16 8 Yanıtla
  • Tarık S.:
    önden 45 dakikalık ana muhalefeti eleştirme konuşması, 2 dakika bile olmayan maaş oranları açıklaması, istiklal marşı, kapanış 19 0 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    en düşük emekli aylığı 15.000 TL olacak demedi demeyin 7 3 Yanıtla
  • Seçmece null:
    Ramazan ayına girmeden yumurtanın kolisi 150 TL yi geçmiş...Bakalım ramazanda ne kadardan alacağız...Hala umut bağlayan varmı güzel günlere... 8 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    guru suvan virsinler yeteyaaaahh 6 0 Yanıtla
  • Msp Online:
    ülkeyi terketmek gerek sanki 5 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    isallah zam yapmazlar emekliler açlıktan olsun onlar yüzünden bu haldeyiz onlarda cekecek 2 2 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Ne beklıyecegız bız çocukmuyuz verıyorlarsa verırler yoksa yoktur kımseyı kandırmayın olmayavak duaya amin denılmez 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kimsenin merakla beklenen bir şeyi yok boş haber bu 3 0 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Zavallılar ne bekliyor ki...Elleriyle yaptıklarını buluyorlar... Hafsalam almıyor ülkenin en büyük oryak paydask emekli, memur ve asgari ücretliyken bu eziyete onlar sebep oldu. Hâla kıvranıyorlar, la adamlar sizi.çözdü, siz problemi çözemiyorsunuz. Sebep sizsiniz. Sonuç tabi ki de size çıkacak...Eeee nirazda lurunım yanknda haş ta yanoyor ama omların suçu da yanındakileri ikna edememiş olmaları... Şimdi de ŞİKAYET. Oldu mj baba ya...?? 1 1 Yanıtla
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