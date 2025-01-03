Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor

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Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zammı için gözler bugün açıklanacak Aralık 2024 enflasyon oranına çevrildi. Bugün saat 10.00'da açıklanacak veriyle, 16,5 milyon emekli ve 4 milyon memurun alacağı 6 aylık zam oranı netleşecek.

03.01.2025 07:54  Güncelleme: 08:20
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2025 asgari ücretinin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından gözler memur ve emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrildi.

Bugün aralık ayı enflasyon verileri açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı belli olacak. Memur ve memur emeklilerinin aylık artışları 7. dönem toplu sözleşme kapsamına göre belirleniyor.

YÜZDE 6'LIK BİR ZAM EKLENECEK

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı aldı. TÜİK verilerine göre, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayları olmak üzere toplam 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 14,57 oldu.

Öte yandan memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Bugün açıklanacak zam oranı yaklaşık 16,5 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru etkileyecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de 5 aylık verilere göre zam oranı belli. Yüzde 14,57'ye ilaveten aralık ayı TÜFE'nin eklenmesiyle 6 aylık işçi ve Bağ-Kur emeklisinin de zam oranı belli olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞI NE OLACAK?

En düşük memur emeklisi 17.586 TL maaş alıyor. Burada %12,26 farkla birlikte yeni maaş 19.742 TL olarak güncellenecektir.

Bekar bir memurun maaşı 36.236 TL'den 40.678 TL'ye, evli bir memurun maaşının 39.205 TL'den 44.011 TL'ye yükseleceğini söyleyebiliriz.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYIMLANDI

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti.

Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor

Ekonomi, Aralık, Finans, Yaşam, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Yılmaz:
    ooo yaşadık emekli maaşı kirayı bile karşılamıyor vay halimize ağlayakmı gülekmi ... 41 3 Yanıtla
  • Apple User:
    başimdan geçen kisa bir şeyi paylaşmak istiyorum emekliyim dul ayligina mahkum edildim adalet olmayan ülkede birşey beklenmez kazanilmiş davalarim var temiz yargitay bozuyor o zaman derim ki bana davayi kazandiran hakim bilir kişi beleş aylik aliyolar bu ülkede onlar neden ordalar kimse takmiyorsa onlari şu an ayligim 10999 kök seyyanen aylik verdikleriniz ayip ayip ayip Allah olmasa yapacaklarinizi tahmin ediyorum 27 6 Yanıtla
  • barış özcan:
    Emekli 15.000 olacak gibi. 9 7 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    5 aylık enflasyon zammı %14.57 ???? sizin matematiğinzi.... yatacak yeriniz yok. 15 0 Yanıtla
  • Gul Yalçın:
    cokda heyecan verici bekleyisimiz yok aclik sinirindayiz emekliler ölsün gozyle bakiliyor 14 1 Yanıtla
  • Mehmet Akkoca:
    Ocak ayı enflasyonu kaç gösterecekler bakalım 100 TL ye aldığımız ekmek arası 120 TL olmuş.memur maaşlari 50.000 TL olmuş emekliler ne yapacak.?kimin umrundaki. 6 0 Yanıtla
  • Apple User:
    bazi emekli ayliklari kök aylik seyyanen verilenden az 2 0 Yanıtla
  • Apple User:
    bizim emekli sistemi neye göre kime göre nereye göre hareket ettiriliyor ben yüksek aylikla yillarca prim ödeyim ana hiç ödemeden ayni ladayş alanlar var yapmayin hak hak hak yok malesefffff 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    YÜZDE 10 YETER ABİ. HEP DEVLET MEMURLARINA SU AKIYOR, SANKİ OY VERİYORLAR 0 0 Yanıtla
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