Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL

Ekonomi

Vatandaşın alım gücü, asgari ücret karşısında eridi. Gözler, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücrete çevrildi. Son Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da asgari ücret zammının görüşüldüğü, iktidar kurmaylarının, hem yıl sonunda belli olacak enflasyonun hem de 2025 yılı için hedeflenen enflasyonun ortalamasında bir zam yapılmasını beklediği bildirildi.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44, 2025 hedefi ise yüzde 21 olarak açıklanmıştı. Merkez Bankası'nın tahmini tutarsa asgari ücretin 24 bin 500 TL olması bekleniyor. Ancak asgari ücrete yüzde 32-35 oranında bir zammın olabileceği dile getiriliyor.

Bu oranlarda artış olursa asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 500 veya 23 bin liraya çıkacak. Vatandaşın talebi ise, asgari ücretin 30 bin TL olması yönünde.

Asgari ücrete ilişkin konuşan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını söyledi. Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz" dedi.