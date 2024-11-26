Milyonların gözü bu toplantıda: Bakan asgari ücret için tarih verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Milyonların gözü bu toplantıda: Bakan asgari ücret için tarih verdi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ne zaman toplanacağını açıkladı. Işıkhan toplantıların aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını duyurdu.

26.11.2024 13:29
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Alım gücünün enflasyon nedeniyle her geçen gün azalması çalışanlara zor günler yaşatırken; asgari ücrete yapılacak zam oranı merak konusu. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret belirleme toplantıları için geri sayım başlarken; gözler yapılacak toplantılara çevrildi.

TOPLANTI İÇİN TARİH VERİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merakla beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ne zaman yapılacağını açıkladı. Işıkhan komisyonun aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını söyledi.

Bakan Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" dedi.

MASADA HANGİ RAKAMLAR VAR?

Yıl sonu enflasyonu ile gelecek yılın enflasyon hedefi arasında bir noktanın belirlenebileceği konuşuluyor. Bu senaryo için yüzde 30'luk ücret artışı konuşulurken; iş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira civarına çıkarılması yönünde. Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

İşçi sendikaları ise asgari ücretin yoksulluk sınırına çekilmesini talep ediyor. Yoksulluk sınırı ise 66 bin 553 lira.

4 DEFA TOPLANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yasa gereği yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

İŞÇİ, PATRON VE HÜKÜMET TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELECEK

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Milyonların gözü bu toplantıda: Bakan asgari ücret için tarih verdi

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Son Dakika Ekonomi Milyonların gözü bu toplantıda: Bakan asgari ücret için tarih verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Sezo runay:
    Mümkünse toplanmayın şu millete zerre hayrınız yok 94 3 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    50 kere de toplansa bu davar grubu millete bir faydası olmaz 65 4 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    kardan adam olur, sizden bi cacık olmaz 56 2 Yanıtla
  • Birol Gündoğdu:
    boşuna 4 defa toplanılıyor madem yapılacak zam belli biran önce açıklayın haljı oyalamayın 42 2 Yanıtla
  • Uğur Polat:
    50 bin olsun millet aç?? 37 5 Yanıtla
  • McA !:
    Bom boş oturan özellikle 50 yaşını aşmış göbeklerinden önlerini göremeyen fosil memurları sahaya sürüp fiyatların denetlenmesinin yapılmadığı, Devlet tarafından marketlerde tüm ürünlerin satışının yapıldığı Tarım Kooperatif tarzı, Kent Lokantaları tarzı yerler açılıp makul fiyatlar vatandaşa sunulmadığı sürece asgari ücrete yapılacak zam ın hiç bir değeri yok çünkü fiyatlar doğru orantılı artacak hersey de , Denetleme görevini yerine getiremeyen hukumetler görevlerini layıkıyla yapmış sayılamaz. 25 2 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    21/22 BİN OLUR HALKIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK EZDİRMEYECEĞİZ ! ŞAK ŞAK ÇÖPTEN YEMEK TOPLAYAN ŞÜKR EDER BASKANA OLUR BİTER :) 18 0 Yanıtla
  • osman k:
    asgari ücreti insanca insan olarak yaşanacak tutar olan yoksulluk sınırına getirin ve her ay güncelleyin işte o zaman sizin de insan olduğunuzu anlarım. 16 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    sayin Reisleri ne derse o olacak. ne demeye 4 kere toplanirlar anlamak mumkun degil. kendi zmalarina gelince alexandir indir kaldir yapiyorlar tamam 12 0 Yanıtla
  • Gungor aygun:
    merkez Bankası başkanı Amerikada açıkladı 25 dedi hala tiyatroya devam 9 0 Yanıtla
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