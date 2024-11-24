Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor

Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam oranına kilitlenirken yeni yılda yapılacak zammın, gerçekleşen enflasyona göre mi, yoksa 2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranına göre mi yapılacağı merak konusu. AK Parti'deki beklenti her iki oranın ortalaması yani %32-35 arası bir artış yapılması yönünde. Bu oranlarda artış olursa asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 500 veya 23 bin liraya yükselecek.

24.11.2024 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde, AK Parti ve hükûmet nezdinde ne kadar artış yapılabileceğine dair değerlendirmeler sürüyor.

Son yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulunda da asgari ücret artışının masaya yatırıldığı belirtildi. Bir süredir asgari ücrette yıl sonunda belli olacak enflasyon mu yoksa 2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranında mı artış olacağına yönelik tartışmalar yapılıyor.

ARTIŞI HER İKİ ORANIN ORTALAMASI BELİRLEYECEK

AK Parti'deki beklenti her iki oranın ortalamasında bir artış yapılması yönünde. Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44. 2025 hedefi ise Merkez Bankası tarafından yüzde 21 olarak açıklanmıştı.

AĞIRLIKLI GÖRÜŞ YIL SONU ENFLASYONU ORANINDA ARTIRILMASI

AK Parti kaynakları bu oranlar dikkate alınması durumunda, asgari ücrete yüzde 32-35 oranında bir zammın olabileceğini dile getiriyor. Bu oranlarda artış olursa asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 500 veya 23 bin liraya yükselecek. AK Parti'deki ağırlıklı görüş ise asgari ücretin 2024 yılı sonunda ortaya çıkacak enflasyon oranında artırılması. Merkez Bankasının tahmini tutar ve yıl sonunda yüzde 44 zam yapılırsa asgari ücret 24 bin 500 lira olacak.

Asgari Ücret, AK Parti, Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz:
    ne yapacak asgari ücretli ve düşük emekli maaşı alanlar kiralar 20.25 bin olmuş çare yok allah yardımcınız olsun 20 0 Yanıtla
  • ALP EREN özer:
    Bunu tartışmak bile yanlış gelecek enflasyonu baz almak hak çalmaktır. Bir sene içinde eriyen alım gücünü yerine koymaları lazım ara zam vermeyerek zaten vatandaş gerekli fedakarlığı yaptı hak verilmez ise ülkede kaos baş gösterir hırsızlık artar D iscinin hak ettigi gelecek yıl enflasyon 0-35 arasında olursa gelecek yıl onu verirsiniz sendikalar tepki göstermez ise devlet istediğini yapacak tepki gösterin devlet bize var 12 2 Yanıtla
  • TAHA PARS:
    En düşük emekli maaşı ile mevcutda arasındaki fark makas 4500 TL olan asgari ücretin artışı 23 bin olursa asgari ücretliler için yeterli gelmiyecek emekliler tarafından bakıldıgında aradaki fark açıldıkça açılıyor aşağıda kalanları azar azar yukarı yaklaştırmak için ikdidarın fedakarlık yapması gerekir 6 0 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    askeri ücretlinin sırtından inin artık ayıp 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:10 Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor
07:38 Bakan Kacır’ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var
22:17 ABD ve İngiltere’nin ardından Fransa’dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir ABD ve İngiltere'nin ardından Fransa'dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir
19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:28 Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı
07:16 İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 08:56:30. #1.11#
SON DAKİKA: Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.